Balkon gibt plötzlich nach: Fünf Menschen stürzen in die Tiefe

Von: Sebastian Peters

Fünf Menschen sind verletzt worden. (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Weil ein Balkon an einem Haus plötzlich nachgab, sind fünf Menschen in Fürstenau in die Tiefe gestürzt. Sie seien teilweise schwer verletzt worden.

Fürstenau – Fünf Menschen sind mit einem Balkon eines Einfamilienhauses in Fürstenau (16.205 Einwohner) bei Osnabrück in die Tiefe gestürzt. Wieso der Balkon unter ihren Füßen zerbrach, ist laut Polizei noch unklar.

In Fürstenau: Balkon am Haus gibt plötzlich nach – fünf Menschen verletzt

„Mehrere Personen wurden zum Teil schwerst verletzt“, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am frühen Sonntagabend, 25. September 2022, mit. Die Menschen seien von Trümmerteilen getroffen oder verschüttet worden.

Ermittlungen der Polizei dauern an. Erst heute Morgen ist es in Osnabrück auf der B51 zu einem Horor-Unfall gekommen. Ein Familienauto krachte frontal in einen Lastwagen. Vater, Mutter und deren beiden Kinder starben noch vor Ort.

