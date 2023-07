Bahn motzt die Flotte auf: Neue Züge und neue Lizenz für den Nordwesten

Von: Marvin Köhnken, Katia Backhaus

Blau-gelbe Züge sollen ab Dezember 2024 durch Niedersachsen rollen. © Alstom

Blau-gelbe Züge für das Expresskreuz Niedersachsen – Bremen: Ab Dezember 2024 sollen auf den drei Linien im Nordwesten sukzessive 34 neue Züge der Firma Alstom verkehren.

Hannover – Das teilt die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) mit. Bei einer europaweiten Ausschreibung habe die DB Regio den Zuschlag für den Betrieb des Expresskreuzes erhalten, die neuen Züge stelle die LNVG. Zum Expresskreuz gehören die Linien RE 1 (Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich Mole / Wilhelmshaven), RE 8 (Hannover – Bremen – Bremerhaven-Lehe) und RE 9 (Osnabrück – Bremen – Bremerhaven-Lehe).

Bahn betreibt RE-Linien in Bremen und Niedersachsen künftig mit mehr Platz und Reservierungen

„Für die Fahrgäste bieten sie deutlich mehr Komfort“, sagt LNVG-Sprecherin Carmen Schwabl. Die doppelstöckigen Züge böten einen ebenerdigen Einstieg, bis zu 25 Prozent mehr Platz und seien besonders leise. Die ersten zehn Züge werden laut LNVG ab Dezember 2024 auf der Linie RE 8 eingesetzt, die anderen 24 sollen im Dezember 2025 folgen.

Neue Alstom-Fahrzeuge sollen künftig in Bremen und Niedersachsen auf dem Expresskreuz unterwegs sein. (Illustration) © Alstom

Für Fahrgäste soll das Reisen auf den Expresskreuz-Linien in Bremen und Niedersachsen noch angenehmer werden. Sie sollen Sitzplätze auch für Einzelfahrten reservieren können, heißt es. Für Regionalzüge sei das ungewöhnlich. Schwabl sagt dazu: „Für die Fahrgäste auf dem Weg in die Urlaubsregionen wird es so einfacher, das Auto zu Hause zu lassen.“ Die Doppelstocktriebzüge sollen bis zu 25 Prozent mehr Platz bieten als die aktuellen.

Damit die neuen Züge auch auf der Linie RE1 zwischen Hannover und Oldenburg fahren können, sollen dort die Bahnsteige verlängert werden. Zudem wird die RE1 künftig in Oldenburg geteilt. So entsteht wieder eine Direktverbindung von Hannover nach Wilhelmshaven. Außen an den Türen der neuen Züge zeigt eine Beleuchtung in verschiedenen Farben an, wie voll der Wagen bereits ist. Auch Monitore im Innenbereich sollen die aktuelle Auslastung und weitere Informationen rund um die Fahrt anzeigen können.

Expresskreuz-Züge der Deutschen Bahn zählen zu den leisesten auf dem Markt

Die neuen Züge der DB Regio haben laut Angaben der LNVG an den meisten Bahnsteigen einen ebenerdigen Einstieg. Rollstuhlfahrende könnten sie ohne Rampe benutzen. In einigen Wagen befindet sich ein Mehrgenerationenbereich. Hier lassen sich Kinderwagen oder Rollatoren bequem direkt neben dem Sitz abstellen. Und: Die Züge zählen laut der LNVG zu den leisesten, die es auf dem Markt gibt. Im Betrieb liegt die Lautstärke im Innenraum zwischen 61 und 68 Dezibel. Damit werde es in den Zügen oft leiser als im Auto sein, heißt es.

Zukunftsfähig soll der neue Vertrag auch sein. So seien zusätzliche Erweiterungen des Angebots darin bereits vorgesehen. Unter anderem gibt es laut LNVG eine Zubestell-Option für weitere Verstärkerzüge von Bremen oder Nienburg nach Hannover bis hin zu einem RE-Halbstundentakt. Die Umsetzung ist davon abhängig, ob es freie Trassen für die Züge geben wird, heißt es.