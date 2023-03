Weitere Corona-Regeln fallen: Was ab heute in Niedersachsen gilt

Von: Marcel Prigge

In Kliniken und Pflegeheimen entfällt ab dem 1. März 2023 die Maskenpflicht. Für Gäste entfällt die Corona-Testpflicht. (Symbolbild) © MIS/Imago

Heute fallen weitere Corona-Regeln in Niedersachsen. Besonders betrifft dies die Masken- und die Testpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Das gilt ab heute.

Hannover – Nach anstrengenden Pandemie-Jahren bekommen die Menschen in Niedersachsen weitere Freiheiten zurück. So entfallen ab dem heutigen Mittwoch, 1. März 2023, im ganzen Bundesland weitere Corona-Regeln. Dies betrifft insbesondere hunderttausende Menschen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten oder in Pflegeheimen leben. Bereits vor einem Monat, am 2. Februar 2023, entfiel in Niedersachsen und Bremen die Maskenpflicht im Nahverkehr.

Masken- und Testpflicht in Kliniken und im Altenheim: Corona-Regeln fallen in Niedersachsen

Ab heute müssen die Mitarbeiter von Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen keine Masken mehr tragen. Weiterhin entfällt die Corona-Testpflicht – auch für die Patienten der Kliniken und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen, genau wie Patienten in Arztpraxen und in therapeutischen Einrichtungen, weiterhin eine FFP2-Maske tragen.

Nach Angaben der Landesregierung entfallen so die letzten geregelten Corona-Schutzmaßnahmen. „Einzig die vom Bund per Infektionsschutzgesetz auferlegte FFP2-Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie Patientinnen und Patienten in Arztpraxen und medizinischen bzw. therapeutischen Einrichtungen soll bis zum Auslaufen der entsprechenden Normen am 7. April aufrechterhalten bleiben“, heißt es bezüglich der Änderungen auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums.

Änderung der Corona-Regeln: Hunderttausend Menschen in Niedersachsen betroffen

Betroffen von den Änderungen der Corona-Schutzmaßnahmen sind laut Gesundheitsministerium rund 240.000 Beschäftigte in ganz Niedersachsen. Zudem würden mehr als 90.000 Menschen im Land in Pflegeheimen leben und mehr als 100.000 Menschen von einem ambulanten Pflegedienst betreut werden.

Wir sind froh, dass die neue Verordnung jetzt endlich greift.

Viele Betroffene begrüßen die Lockerungen der Corona-Regeln in den Pflegeheimen. Thorsten Grimm, Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung in Lemförde im Landkreis Diepholz: „Wir sind froh, dass die neue Verordnung jetzt endlich greift und die Maskenpflicht für Mitarbeiter wegfällt.“ Da die Mimik aufgrund der Masken fehlte, sei es häufig mühsam gewesen, sich zu verständigen.

Corona-Virus in Deutschland – Omikron BA.5 weiter vorherrschend

Zwar fallen die Corona-Regeln weg, dennoch verzeichnet das Robert-Koch-Institut weiterhin eine Inzidenz von über 100 in ganz Deutschland. Schuld daran ist die vorherrschende Corona-Variante Omikron BA.5. Die Chancen auf einen schweren Verlauf sind im Vergleich geringer, dennoch sollten die Symptome von Omikron BA.5 nicht unterschätzt werden.