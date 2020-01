A1 nach Unfall bei Stuhr gesperrt: Feuerwehr analysiert Gefahrenlage

Gefahrstoff-Analyse läuft

+ © dpa Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle bei Stuhr in Einsatz. © dpa

Die Autobahn 1 ist am Dienstagvormittag infolge eines Unfalls in Richtung Hamburg voll gesperrt worden. Die Feuerwehr wurde alarmiert und beteiligte sich an dem Einsatz. Unter anderem mussten auslaufende Stoffe darauf geprüft werden, ob es sich dabei um Gefahrstoffe handelte.