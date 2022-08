Auto kracht in Wohnzimmer und verletzt 91-Jährige schwer

Von: Christian Einfeldt

Unfall in Bad Bevensen: Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Bei einem Unfall im Landkreis Uelzen wurde eine 91-Jährige schwer verletzt. Die Autofahrerin verlor die Kontrolle, das Fahrzeug fuhr in eine Wohnanlage.

Bad Bevensen – In der niedersächsischen Kleinstadt Bad Bevensen kam es zu einem folgenschweren Autounfall. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, verlor eine 60-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Wenig später fuhr sie ohne weitere Einflussnahme in eine Wohneinrichtung für Senioren. Der Unfall verletzte eine 91-Jährige schwerwiegend. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall beim Ausparken.

Kleinstadt in Niedersachsen: Bad Bevensen Postleitzahl: 29549 Bevölkerung: 8.933 Vorwahl: 05821

Landkreis Uelzen: Auto fährt unkontrolliert in Seniorenanlage – 91-Jährige schwer verletzt

Zunächst soll sie durch eine Hecke gefahren sein, anschließend durch die Terrassentür und dann ins Wohnzimmer. In Bad Bevensen ereignete sich am Montag, dem 29. August 2022, ein Unfall, der eine Seniorin schwerverletzt zurückließ. In einer polizeilichen Mitteilung heißt es, dass ein Pkw in das Wohnzimmers eine Seniorenwohnanlage gefahren sei. Die Ermittlungen laufen und bringen bereits erste Erkenntnisse ans Tageslicht. Die Fahrerin eines Mazdas hätte gegen 16 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie war gerade dabei aus einer Parkbucht herauszufahren, ehe ihr Fahrzeug unbeherrscht in Richtung der Wohnanlage befördert wurde.

Noch ist ungeklärt, wie es zu dem Vorfall konkret kommen konnte. Nach bisherigem Stand der Ermittlung steht jedoch fest, dass das Fahrzeug zuvor den Parkplatz mit einer Beschleunigung passiert hatte. Wenig später hätte die 60-jährige Autofahrerin die Seniorin in ihrem Sessel erfasst. Die 91-Jährige wurde schwer verletzt. Ihr 75-jähriger Bewohner blieb unversehrt. Der Sachschaden soll sich nach Angaben der Polizei auf mehreren Zehntausend Euro belaufen.