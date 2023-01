Auto kracht gegen Baum – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Von: Bona Hyun

Ein Autofahrer kracht gegen einen Baum und wird lebensgefährlich verletzt. © Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild)

Ein Autofahrer wurde beim Zusammenstoß mit einem Baum in seinem Wagen eingeklemmt. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Löningen – Ein Mann ist im Landkreis Cloppenburg bei der Kollision seines Wagens mit einem Baum lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war er in einer Kurve in Löningen von einer Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend in seinem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute mussten ihn befreien, bevor er in eine Klinik gebracht wurde. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Weitere Unfälle aus Cloppenburg – krachte Autofahrer gegen Baum, weil Alkohol im Spiel war?

Es ist nicht der erste Unfall aus dem Landkreis Cloppenburg. Ähnlich wie der Vorfall vom 11. Januar 2023, krachte ein Fahrer gegen einen Baum. Die Polizei vermutet Alkoholkonsum als Ursache. Alkohol soll auch bei einem weiteren Unfall im Spiel gewesen sein – dabei rammte ein Betrunkener einen Treckerfahrer und verletzte diesen schwer.