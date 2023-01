Ausgebüxtes Känguru hält Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen auf Trab

Von: Johannes Nuß

Teilen

Einem privaten Besitzer in Niedersachsen ist sein Känguru abgehauen. Polizei und Feuerwehr sind seit Tagen auf der Suche nach dem Tier. Bis jetzt erfolglos.

Uetze – Ob in Niedersachsen in der Region Hannover der neue Teil der Känguru-Chroniken gedreht wird, ist nicht überliefert. Die Polizei und die Feuerwehr rund um Hannover haben dieser Tage allerdings einiges zu tun. Ein Känguru hält die Einsatzkräfte auf Trab – und zwar ordentlich.

Ausgebüxtes Känguru hält Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen auf Trab

Ein entlaufenes Känguru ist seit einigen Tagen in Uetze in der Region Hannover unterwegs. Eine Gruppe der Feuerwehr habe sich auf die Suche nach dem Tier gemacht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Unter anderem wurden dabei Wärmebildkameras eingesetzt.

Ein ausgebüxtes Känguru hält die Polizei und die Feuerwehr in der Region Hannover auf Trab. © Peter Endig/dpa/Archiv

Zuvor hatte eine Polizeistreife das Känguru entdeckt, es jedoch im Bereich der Bahngleise aus den Augen verloren. Nach mehreren Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden. Nach Angaben der Polizei gehöre das Tier einem privaten Besitzer. Seit der Suche am Samstag fehlt von dem Tier, das den ersten Erkenntnissen einer kleineren Känguru-Art angehört, jede Spur.

Dass Kängurus privat gehalten werden und ausbüxen, kommt nicht oft vor. Eine Seltenheit ist es allerdings in Deutschland auch nicht. Erst 2021 war ein ausgebüxtes Känguru in Lauenburg (Landkreis Rotenburg) unterwegs. (mit Material der dpa)