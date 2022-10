Auffahrunfall auf der A1 – drei Menschen schwer verletzt

Von: Anika Zuschke

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 wurden drei Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) © Fotostand/Imago

Auf der A1 im Landkreis Osnabrück wurden drei Menschen im Zuge eines Auffahrunfalls schwer verletzt. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Bramsche – Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Bramsche wurden drei Menschen am Mittwoch, 19. Oktober 2022, schwer verletzt. Die Autobahn im Landkreis Osnabrück musste daraufhin Richtung Bremen gesperrt werden. Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

Auffahrunfall auf der A1 bei Bramsche – drei Menschen werden schwer verletzt

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein Auto auf der A1 bei Bramsche einem Sattelzug aufgefahren. Daraufhin krachten ein Kleintransporter sowie ein weiteres Auto in das erste Fahrzeug und den Lastwagen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Wegen Bergungsarbeiten wurde die A1 im Anschluss in Richtung Bremen gesperrt. Die Sperrung dauerte am frühen Abend laut Polizeiangaben noch an.

