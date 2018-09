Niedersachsen und Bremen überwachen die Junge Alternative

Hannover - In Niedersachsen und Bremen nimmt der Verfassungsschutz jetzt jeweils den AfD-Nachwuchs ins Visier.

Die Junge Alternative (JA) werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat am Montag mit. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte in Hannover, er habe in der Vorwoche ebenso entschieden, die JA beobachten zu lassen. Bei der AfD-Nachwuchsorganisation handele es sich um eine verfassungsfeindliche Organisation. Der JA-Bundesvorsitzende Damian Lohr nannte die Entscheidung nicht nachvollziehbar und kündigte juristische Schritte an.

„Die Junge Alternative vertritt ein Weltbild, in dem Minderheiten wie Einwanderer, Asylbewerber und Muslime, politische Gegner und Homosexuelle pauschal abgewertet und diffamiert werden“, sagte Pistorius. Insgesamt zeige die JA eine repressive, autoritäre und anti-pluralistische Zielsetzung. Es gebe erhebliche ideologische und personelle Überschneidungen mit der rechtsextremen Identitären Bewegung in Niedersachsen. Diese Organisation werde seit 2014 vom Verfassungsschutz beobachtet.

Die Entscheidung, den AfD-Nachwuchs überwachen zu lassen, sei losgelöst den Ereignissen in Chemnitz getroffen worden, sagte Pistorius. Mit Besorgnis stelle er auch eine gefährliche Entwicklung bei der AfD selbst fest. Von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verlangte er ein Ende der Zurückhaltung im Umgang mit der Partei. Seehofer müsse sich offensiver als bisher mit der AfD auseinandersetzen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. „Vor diesen Entwicklungen darf und kann niemand die Augen verschließen.“

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden gebe es in Niedersachsen etwa 100 bis 150 Personen, die der Jungen Alternative angehören oder sich zu ihr zugehörig fühlen, sagte die Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren Brandenburger. „Grundwerte unserer Verfassung werden negiert. Wir haben ein klares Bekenntnis zu vordemokratischen politischen Strukturen“, sagte Brandenburger. Es gebe eine ganze Reihe von Aussagen, die ganz klar gegen die Menschenwürde verstoßen würden. Auch fänden sich Aussagen zum Geschichtsrevisionismus.

In Niedersachsen war der JA-Landesvorsitzende Lars Steinke im August abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag als Verräter bezeichnet hatte. Pistorius sagte, das Stauffenberg-Zitat habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Man habe sich daraufhin viele Materialien noch einmal angesehen.

AfD-Beobachtung „gerichtsfest“ machen

In Bremen wird die Junge Alternative wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Bestrebungen beobachtet. Führende JA-Mitglieder haben laut Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) auch Parteifunktionen bei der AfD inne. „Die Personalunion ist ein Problem. Hier stellen sich insofern zahlreiche Fragen“, sagte Mäurer. Es werde nun intensiv geprüft, ob auch die AfD als Beobachtungsobjekt eingestuft werden müsse. Dafür wolle man sich aber Zeit lassen, um eine etwaige Entscheidung „gerichtsfest“ zu machen. Die AfD hat in Bremen rund 165 Mitglieder, zur JA gehört in dem kleinsten Bundesland nach Angaben des Bremer Verfassungsschutzchefs, Dierk Schittkowski, eine „kleine zweistellige Zahl“.

Für die JA sei die Entscheidung der Verfassungsschützer in Niedersachsen und Bremen nicht nachvollziehbar, sagte der JA-Bundesvorsitzende, Damian Lohr. Die JA sei keine verfassungsfeindliche Organisation. Die Beobachtungen seien daher rechtswidrig, die JA werde sie juristisch anfechten. Lohr kündigte außerdem einen außerordentlichen JA-Bundeskongress an. Ziel sei die „Abgliederung“ der beiden Landesverbände Bremen und Niedersachsen aus der JA. Dieses komme dann einer Auflösung der beiden Verbände gleich.

kreiszeitung.de

