Auch heute keine Post: Warnstreiks bei Zustellern in Bremen und Niedersachsen

Von: Yannick Hanke

Und schon wieder gibt es keine Post. Der Warnstreik bei Zustellern in Bremen und Niedersachsen hält auch am Samstag an. Zeitnah soll verhandelt werden.

Bremen/Hannover – Erneut ruft die Gewerkschaft Verdi Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post zum Warnstreik in Bremen und Niedersachsen auf. Am Samstag, 28. Januar 2023, handelt es sich somit um den zweiten Streiktag in Folge und den dritten Warnstreik innerhalb einer Woche. Darüber berichtet unter anderem die dpa.

Warnstreiks bei Zustellern der Deutschen Post in Bremen und Niedersachsen auch am Samstag

Wie ein Gewerkschaftssprecher zu buten un binnen sagte, haben seit Freitag 1500 Post- und Briefzusteller in Niedersachsen und Bremen die Arbeit gelegt. Allein 500 Brief- und Paketzusteller aus Bremen und der Umgebung seien dem Aufruf gefolgt.

In Bremen und Niedersachsen werden Zusteller der Deutschen Post auch am Samstag, 28. Januar 2023, weiter streiken. © Christoph Soeder/dpa

Mitarbeiter wären demnach auch in Ottersberg, Zeven und Delmenhorst in den Ausstand gegangen. Wo und wie viele Beschäftigte genau die Arbeit niederlegten, gab aber Verdi nicht bekannt.

Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld für Zusteller der Deutschen Post – am 8. Februar wird erneut verhandelt

Für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft 15 Prozent mehr Geld. Dies begründet Verdi mit Gewinnen in Milliardenhöhe, welche die Post in den vergangenen beiden Jahren eingefahren habe. Am 8. Februar kommt es dann zur nächsten Verhandlungsrunde. Doch hat die Post bislang noch kein Angebot vorgelegt.