Apothekerkammer schlägt Alarm: weniger Apotheken in Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

In Niedersachsen und Deutschland verschwinden immer mehr Apotheken. 2022 wird dies besonders deutlich. Seit 2012 machten in Niedersachsen 294 Apotheken dicht.

Hannover – Ein unschöner Trend hat sich in Niedersachsen entwickelt. Denn schaut man sich die neuesten Zahlen der niedersächsischen Apothekerkammer in Hannover an, sieht man: In ganz Niedersachsen gibt es immer weniger Apotheken. Während in den ersten sechs Monaten des Jahrs 2022 32 Apotheken in Niedersachsen ihre Türen für immer schlossen, öffnete sich keine einzige neue.

Wie beispielsweise die Christophorus-Apotheke in Ottersberg (Landkreis Verden), die im April ersatzlos von der Bildfläche verschwand. Oder die Rats-Apotheke in Hoya (Landkreis Nienburg), die zum 31. Mai 2022 nach 400 Jahren schloss.

Weniger Apotheken in Niedersachsen: Seit 2012 ist die Anzahl im Land um 294 auf 1774 zurückgegangen

Im Vergleich zu Anfang 2012 ging die Zahl der Apotheken im Land Niedersachsen demnach um 294 auf 1774 zurück. Das entspricht einem Rückgang um 14 Prozent in den vergangenen zehneinhalb Jahren.

Im ersten Halbjahr 2022 schlossen in Niedersachsen ersatzlos 32 Apotheken. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Apothekerkammer erklärte, dass Deutschland bei der Apothekendichte im europäischen Vergleich im unteren Drittel liege. EU-weit liege der Schnitt bei 32 Apotheken pro 100.000 Einwohner, in Deutschland gebe es dagegen nur 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner.

Weil Fachärzte in Innenstädte ziehen, schließen in Niedersachsen Apotheken an Stadträndern und in Dörfern

Als Grund für die vielen Schließungen führte die Apothekerkammer in Niedersachsen eine veränderte Gesundheitsversorgung an. So seien gerade Fachärzte heute häufig in den Innenstädten zu finden und nicht mehr am Stadtrand oder auf den Dörfern.

Apotheken außerhalb der Zentren erzielten aber rund 80 Prozent ihrer Einnahmen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, die demnächst über virtuelle E-Rezepte verschrieben werden können. Neben der Zahl der zu versorgenden Einwohner und einer verkehrsgünstigen Lage sei daher auch die Anzahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort wirtschaftlich wichtig, erklärte eine Sprecherin.

Der Trend ist in ganz Deutschland zu spüren. Ende Juni gab es bundesweit noch 18.256 Apotheken. Dies waren 205 weniger als Ende vergangenen Jahres – 235 Schließungen standen 30 Neueröffnungen gegenüber. Der Rückgang war damit größer als im ersten Halbjahr 2021, in dem unter dem Strich ein Minus von 162 Apotheken stand.

Weniger Apotheken in Niedersachsen: Gesundheitsminister Lauterbach bittet Apotheken zur Kasse

Gabriele Regina Overwiening, Präsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) sagte, die Apothekenzahl sinke immer weiter, ein neues Tief sei erreicht. Auch in Niedersachsen gibt es immer weniger Apotheken.

„Viele Apotheken schließen, nur wenige machen neu auf. Das macht vielen Patientinnen und Patienten Angst.“ Auch die Bundesregierung sollte sich Sorgen um die Zukunft der wohnortnahen Arzneimittelversorgung machen. „Apotheken haben ohnehin mit der Inflation, steigenden Personalkosten und großen Nachwuchssorgen heftig zu kämpfen“, sagte Overwiening.

Der Verband warnte vor einer Schwächung der Apotheken im Zuge der Gesetzespläne zum Ausgleich eines Milliardendefizits bei den gesetzlichen Krankenversicherungen im nächsten Jahr. Der Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht unter anderem für zwei Jahre einen höheren Abschlag bei Honoraren für Apotheken vor. (Mit Material der dpa)