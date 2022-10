Anwohner retten sich: Dachstuhl in Mehrfamilienhaus steht in Flammen

In einer leerstehenden Wohnung war das Feuer in Wilhelmshaven ausgebrochen. © Andre van Elten/dpa

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmshaven haben sich selbst vor einem Dachstuhl-Brand gerettet. Das Feuer war in einer unbewohnten Wohnung ausgebrochen.

Wilhelmshaven – In Wilhelmshaven in Niedersachsen ist am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem leerstehenden Teil eines Eck-Gebäudes ausgebrochen und habe dann über den Dachstuhl auf den bewohnten Gebäudeteil übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit.

Anwohner retten sich: Dachstuhl in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven steht in Flammen

Sie war mit 70 Kräften bis zum frühen Dienstagmorgen im Einsatz. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie sich meterhohe Flammen durch die Fenster nach außen ausbreiteten, wie der Dachstuhl in Flammen stand und dichte Rauchwolken zum Himmel aufstiegen. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings mussten sich nach Angaben der Feuerwehr einige Bewohner vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Wie viele Bewohner betroffen waren, konnte die Feuerwehr nicht sagen; laut Polizeiangaben sind 23 Menschen in dem Gebäude gemeldet.

