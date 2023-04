Bollerwagen-Verbot gekippt: Freie Anreise zum Hurricane 2023 möglich

Von: Marcel Prigge

Die Anreise per Bahn ist zum Hurricane 2023 wieder mit großen Gepäckstücken erlaubt. Das Bollerwagen-Verbot der Metronom ist gekippt, es wird keine Gepäckbeschränkung zum Festivalzeitraum trotz des 49-Euro-Tickets geben.

Scheeßel – In wenigen Wochen startet das Hurricane 2023 und so langsam beginnen bei vielen die Planungen zur Festival-Anreise. Auch, wenn viele mit dem eigenen Auto nach Scheeßel fahren, bietet doch der Bahnhof im Ort eine Alternative, auf die viele Festivalfreunde zurückgreifen. In diesem Jahr wird die Anreise per Zug einfacher werden – denn es dürfen wieder Bollerwagen in den Zügen des Metronom mitgenommen werden. Das teilt das Verkehrsunternehmen Metronom gegenüber kreiszeitung.de mit.

Die Anreise zum Hurricane 2023 mit dem Zug: Bollerwagen dürfen im Metronom wieder mitreisen

Das Hurricane Festival findet auch in diesem Jahr wieder am Eichenring in Scheeßel statt und wieder einmal werden mehr als 80.000 Besucher erwartet. Kein Wunder, verspricht das mittlerweile komplette Hurricane-Line-up vom 16. Juni bis zum 18. Juni Musikgrößen wie Die Ärzte, Materia, Peter Fox oder Kraftklub. Und in diesem Jahr wird die Anreise für die Festivalfreunde etwas leichter, als 2022.

Anreise zum Hurricane mit der Bahn: 9-Euro-Ticket und überfüllte Züge sorgten 2022 für Bollerwagen-Verbot

Im vergangenen Jahr hat der Umstand bei vielen Festival-Anreisenden für Unmut gesorgt. Wenige Tage vor dem Hurricane Festival sprach die Bahngesellschaft Metronom ein Bollerwagen-Verbot in Zügen aus. Zuvor hatte das Unternehmen aufgrund der vielen Reisenden, die mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs waren, bereits die Fahrradmitnahme eingeschränkt. Einzelne Fahrgäste hätten nicht mehr mitgenommen werden können. „Und wenn wir aus diesem Grund keine Fahrräder mitnehmen, nehmen wir natürlich auch keine Bollerwagen mit, das sollte einleuchten“, sagte Metronom-Sprecherin Miriam Fehsenfeld.

Bollerwagen werden in den Zügen des Metronom zum Hurricane 2023 wieder erlaubt sein. Das teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. (kreiszeitung.de-Montage) © Martin Wagner/Manngold/Imago

Bollerwagen-Verbot zum Hurricane 2023 gekippt: „Eine Gepäckbeschränkung wird es nicht geben“

Doch der Umstand gehört der Vergangenheit an, erklärt jetzt Michelle Kränzlein, Metronom-Kommunikationsreferentin auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Das Bollerwagen-Verbot zum Hurricane 2023 ist gekippt: „Eine Gepäckbeschränkung wird es nicht geben, wir appellieren jedoch an unsere Fahrgäste für ein kollegiales Miteinander im öffentlichen Nahverkehr.“

Die Voraussetzung für die Mitnahme von großen Gepäckstücken sei, dass in den Bahnen genug Platz vorhanden ist und die Gepäckstücke anderer Fahrgäste nicht behindert wird. „Kinderwagen und Rollstuhlfahrer haben aber auch im Metronom immer Vorrang. Die Mitnahme von (großen) Gepäckstücken ist daher nur im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten möglich“, so Kränzlein weiter. Es gilt Rücksichtnahme vor mobilitätseingeschränkten Personen.

49-Euro-Ticket beim Hurricane 2023: Volle Züge der Metronom erwartet

Das 9-Euro-Ticket gehört zwar der Vergangenheit an, aufgrund des 49-Euro-Tickets könnte es trotzdem in den Zügen eng werden. Und auch Metronom stelle sich wieder auf ein erhöhtes Fahrgastaufkommen ein. Ein Sonderfahrplan zur Zeit des Hurricane 2023 wird es wieder geben, der dem Angebot von vor Corona entspreche. Auch sei in diesem Jahr wieder ein Zusatzhalt der Metronom-Züge in Scheeßel geplant.