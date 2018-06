Tödliche Messerstiche in Hannover: Polizei vermutet Beziehungstat

Hannover - Eine 35-jährige Frau ist in Hannover von einem Mann niedergestochen worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben.

Ein Verdächtiger wurde am Samstagabend in Bielefeld festgenommen. Der 57-Jährige sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Polizei in Hannover sagte.

Die Polizei ging zunächst von einem Beziehungsstreit als Hintergrund für die tödliche Messerattacke am Samstag aus. Den Angaben zufolge waren Anwohner auf den Streit zwischen den beiden auf der Straße aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Auf dem Gehweg an der Rumannstraße kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen.

Zeugen fanden dann die durch mehrere Stiche am Oberkörper lebensgefährlich verletzte 35-Jährige und leisteten zusammen mit inzwischen eingetroffenen Polizisten erste Hilfe. Das Opfer wurde im Rettungswagen in eine Klinik gebracht, starb jedoch kurze Zeit später an den Verletzungen.

„Erste Zeugenvernehmungen und ergänzende Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des 57 Jahre alten Verdächtigen“, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittler konnten den Verdächtigen am Abend in Bielefeld festnehmen. Er habe dort einem Passanten von der Tat erzählt.

