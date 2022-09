Angeschossen: Katze schleppt sich mit gelähmten Beinen nach Hause

Von: Dierk Rohdenburg

In Nordenham wurde eine Katze mit dem Luftgewehr beschossen. © Symbolbild: Tierheim Oldenburg

Wer hasst Katzen so, dass er das tut? Zwischen Mittwoch und Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter mit einer Luftdruckwaffe (Luftgewehr oder Luftpistole) im Bereich der Heiligenwiehmstraße in Nordenham auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt.

Das Projektil drückte laut Polizeibericht auf die Wirbelsäule, sodass die Hinterläufe gelähmt waren und sich die Katze nur noch mit ihren Vorderbeinen nach Hause schleppen konnte. Das Projektil, ein sogenanntes „Diabolo“ (Bleikörper in Kegelform mit platter, aufgesetzter Spitze, Kaliber 4,5 mm), konnte operativ entfernt werden. Damit besteht Hoffnung, dass das Tier den Angriff gut übersteht.

Weitere Meldungen:

Die Polizei Nordenham wurde am Freitag gegen 3.10 Uhr zur Tossenser Straße nach Butjadingen gerufen, weil aus einer dortigen Wohnung lautstarker Lärm drang.

In einer Wohnung eines 23-Jährigen befanden sich sechs Personen, die die Nachbarschaft durch ihr Verhalten in der Nachtruhe störten. Den Aufforderungen nach Ruhe kamen die Verursacher nicht nach, so dass ihr Treffen schließlich aufgelöst wurde.

Kurze Zeit später befuhr der 23-jährige Bewohner mit einem Fahrrad die Straße ‚Auf dem Int‘. Dabei waren deutliche Schlangenlinien zu sehen. Einen Atemalkoholtest konnte oder wollte er nicht durchführen. Als er zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen werden sollte, fing er an, sich zu wehren. Dabei trat er mehrmals in Richtung der Beamten, die dadurch leichte Verletzungen erlitten.

Gegen den 23-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs und der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Betrunkener belästigt Frau

Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr, kam es auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Verursacher war ein 33-jähriger Mann aus Delmenhorst, der eine Frau belästigt haben soll. Sie war auf dem Heimweg und fühlte sich von einem Radfahrer verfolgt. Als sie zu Hause ankam, verständigte sie ihren 29-jährigen Ehemann, der den vor dem Haus wartenden Verursacher ansprach. Daraufhin nahm dieser ein Fahrradschloss aus dem Korb des Rades und schlug nach dem 29-Jährigen. Der Ehemann blieb unverletzt. Als er sich wehrte, fuhr der 33-Jährige mit seinem Rad davon.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Radfahrer angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.