Am höchsten jüdischen Feiertag: Unbekannter attackiert Synagoge Hannover

Von: Bjarne Kommnick

Am Mittwoch ist es am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu einer Attacke auf die Synagoge Hannover gekommen. Dabei wurde ein Fenster beschädigt.

Hannover – Schock für die Jüdische Gemeinde Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch die Synagoge Hannover attackiert, wie die Polizei Hannover bestätigt hatte. Verletzt wurde bei dem Angriff glücklicherweise niemand.

Angriff auf Synagoge Hannover – am höchsten jüdischen Feiertag

Wie „haz.de“ zuvor berichtet hatte, wurde während des Gottesdienstes gegen 19 Uhr ein harter Gegenstand durch ein Bleiglasfenster an der Frauenempore geworfen. Demnach hätten sich 150 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in der Synagoge versammelt, um zu beten.

Zum Ende des Gottesdienstes hätten die Besucherinnen und Besucher ein Klirren und einen Schlag berichtet, heißt es in dem Bericht. Das Loch befinde sich in sechs Meter Höhe. Ein Sprecher der Polizei konnten am Mittwochabend noch keine weiteren Details über den Fall preisgeben.

Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde: „Bin zutiefst schockiert“

Der Vorsitzende der Gemeinde, Michael Fürst, erklärte gegenüber der Zeitung: „Der Täter muss auf das Gelände der Synagoge gelangt sein. Ich bin zutiefst schockiert“. Das sogenannte Versöhnungsfest oder Versöhnungstag, Jom Kippur, geht zwei Tage lang und fällt in diesem Jahr auf den 4. und 5. Oktober. Er gilt als strenger Ruhe- und Fastentag.

Bereits vor drei Jahren kam es an dem höchsten jüdischen Feiertag zu einem schwer bewaffneten Angriff auf die Jüdische Gemeinde in Halle. Zwar ist es dem Täter damals nicht gelungen, in den Innenraum der Synagoge zu gelangen, in der er ein Blutbad anrichten wollte, erschoss jedoch anschließend zwei Menschen in der Nähe. Das Oberlandesgericht verurteilte den Täter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.