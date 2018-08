Althusmann: Stickoxidwerte verbessern sich

Hannover - Bei der Verbesserung der Luftqualität sieht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann Niedersachsen auf einem guten Weg. Die Stickoxidwerte in vielen Städten hätten sich bereits verbessert, sagte der CDU-Politiker dem Radiosender NDR Info.

Rund ein Jahr nach dem sogenannten Diesel-Gipfel hätten viele Kommunen die Hilfen des Landes und des Bundes genutzt, um Elektromobilität, den Fahrradverkehr und neue umweltschonende Antriebstechniken für Busse zu fördern. „Gerade Hannover hat von dem Bundesprogramm deutlich profitiert - rund 700.000 Euro sind nach dem Dieselgipfel für die Stadt bewilligt worden“, sagte der Minister.

Die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr ist allerdings weiterhin ein Problem. Im vergangenen Jahr wurden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte von 40 Mikrogramm je Kubikmeter in Hannover (48 Mikrogramm), Hildesheim (42), Oldenburg (49) und Osnabrück (46) überschritten. Nach vorläufiger Auswertung von Daten des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim gab es in den vier Städten auch im ersten Halbjahr 2018 zu viele Schadstoffe in der Luft. Wo der Grenzwert im Jahresmittel überschritten wird, steht Ende Dezember fest.

Es gibt vielfältige Bemühungen, die Luftqualität zu verbessern. Für Hannover werden derzeit Diesel-Fahrverbote geprüft. Bundesweit sterben jährlich Tausende Menschen an Erkrankungen, die auf eine Langzeitbelastung mit Stickoxiden zurückzuführen sind. Die EU-Kommission hat entschieden, Deutschland wegen zu hoher Luftverschmutzung beim Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

Oldenburg soll finanzielle Unterstützung bekommen

Vor rund einem Jahr hatten die deutschen Autobauer Prämien zum Umstieg von einem alten Diesel auf ein saubereres Fahrzeug zugesagt. Für weniger Stickoxid-Ausstoß sollten zudem Millionen Fahrzeuge eine neue Software erhalten. Die Bundesregierung legte ein Milliarden-Programm für Kommunen auf, das etwa die Umrüstung von Bussen oder die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs vorsieht.

Oldenburg könnte nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch von der VW-Milliarde profitieren. Das Land will 100 Millionen Euro der gegen VW verhängten Geldbuße in Umweltprojekte zur Luftreinhaltung investieren. Der Autokonzern musste die Strafe wegen des Dieselskandals und Aufsichtspflichtverletzungen zahlen - bei Millionen Dieselautos waren die Abgaswerte durch eine Schummel-Software manipuliert worden.

Oldenburg sei jüngsten Erhebungen zufolge „diejenige Stadt, die den größten Abstand zum Grenzwert von 40 Mikrogramm hat“, sagte Weil. Diese Differenz zum EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid hänge damit zusammen, dass in einer zentralen Straße der Stadt permanent ältere Diesel-Busse fahren würden.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de