Niedersachsen will stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren – 28 Verbindungen im Gespräch

Um den Nahverkehr auf dem Land besser zu machen, will Niedersachsens Regierung alte Bahnstrecken reaktivieren. Um diese Verbindungen geht es.

Hannover – Im Auftrag der niedersächsischen Landesregierung prüfen derzeit Fachleute, welche stillgelegten Bahnstrecken in Niedersachsen wieder reaktiviert werden könnten. Zu diesem Zweck fanden sich am Dienstag, 11. April 2023, in Hannover erstmals ein Lenkungskreis – bestehend aus Politiker und Fachleuten – zusammen.

In einem früheren Verfahren von 2013 waren bereits 28 Strecken in die engere Auswahl gekommen. Und genau an diesem Punkt will der Lenkungskreis wieder ansetzen, berichtet der NDR. Dabei geht es bei den einzelnen Bahnverbindungen auch um die Frage, wie hoch die Kosten der Reaktivierung sein werden und wie viele Fahrgäste die Strecke wohl nutzen würden.

Niedersachsen will alte Strecken reaktivieren: Um diese Bahnverbindungen geht es

Kommunen sollen weitere Bahnstrecken für die Reaktivierung nennen, appellierte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Bis Mitte Mai sollten die Vorschläge bei der Landesnahverkehrsgesellschaft eingehen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

„Ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir am Ende im Sinne der Mobilitätswende zusätzliche Bahnstrecken haben, die wir wieder an den Start bringen werden können“, so Lies. Dabei dürften allerdings Jahre vergehen, bis die ersten Bahnen auf den Verbindungen wieder rollen können.

Folgende Bahnstrecken stehen demnach bereits in der engeren Auswahl:

Braunschweig - Harvesse

Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck

Celle - Soltau

Celle - Beckedorf (- Munster)

Esens - Bensersiel

Eystrup - Syke

Friesoythe - Cloppenburg

Holzhausen - Bohmte

Lüneburg - Bleckede

Lüneburg - Soltau

Maschen - Buchholz

Meppen - Essen (Oldenburg)

Norden - Dornum (- Esens)

Nordenham-Blexen - Nordenham

Ocholt - Sedelsberg (in Kombination mit Friesoythe - Cloppenburg)

Rinteln - Stadthagen

Rotenburg - Bremervörde

Salzgitter Bad - Salzgitter-Lebenstedt - Peine

Salzgitter-Lebenstedt - Salzgitter-Fredenberg

Stade - Hesedorf (in Kombination mit Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck)

Westerstede - Ocholt

Winsen (Luhe) - Hützel (- Soltau)

Wunstorf - Bokeloh - Steinhude

Zeven - Tostedt

Niedersachsen will alte Bahnstrecken reaktivieren: Pläne stoßen auf positive Reaktionen

Angestoßen von der rot-grünen Landespolitik stoßen die Reaktivierungspläne auch parteiübergreifend aus positive Resonanz. So unterstützen auch CDU und AfD das Vorhaben.

Beim Nahverkehrsbündnis Niedersachsen hofft man auf bis zu 25 Strecken, die landesweit reaktiviert werden könnten. Deren Sprecher Wolfgang Konukiewitz hofft laut NDR, dass der Verkehr auf den ersten Strecken in spätestens fünf Jahren wieder rollen wird.

Wenn wir zwei, drei Strecken reaktivieren können, wäre das ein Erfolg.

Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landeskreistags, setzt das kleiner an: „Wenn wir zwei, drei Strecken reaktivieren können, wäre das ein Erfolg“, so Meyer zum NDR. Ob die Bahnstreckenreaktivierungen wirklich dazu beitragen, den Nahverkehr in Niedersachsen zu stärken, da sei er skeptisch: Das Vorhaben wäre teuer.

Sozialverband Deutschland: „Bürger und Bürgerinnen sind nach wie vor auf ihr Auto angewiesen“

Kritik kommt vom Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen. Er bemängelt, dass bei diesem Vorhaben in den vergangenen Jahren nichts passiert sei. Zwar seien die Strecken zwischen Bad Bentheim und Neuhaus sowie zwischen Einbeck und Salzderhelden erfolgreich reaktiviert worden – danach sei allerdings mehr als vier Jahre lang nichts mehr passiert.

Bernd Skoda, Beauftragter für Barrierefreiheit beim SoVD in Niedersachsen, sagte, dass es generell wenig Angebote im öffentlichen Personennahverkehr gebe: „Die Bürger und Bürgerinnen sind nach wie vor auf ihr Auto angewiesen.“ 1994 habe das bundesweite Schienennetz noch eine Länge von 44.600 Kilometern gehabt. Davon seien heute nur noch 38.400 Kilometer übrig.