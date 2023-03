Gestohlene Alpakas professionell geschlachtet und zerlegt: Überreste in einem Waldstück entdeckt

Von: Marcel Prigge

Teilen

So ähnlich sahen die beiden aus: die Alpakas Top Secret und Mr. Grey, die im Februar in Emstek von einer Weide gestohlen wurden, sind tot. Die Polizei entdeckte die Überreste der Tiere in einem Waldstück. © Bruno Kaegi/CHROMORANGE/Imago

Top Secret und Mr. Grey sind tot. Überreste der beiden gestohlenen Alpakas sind in einem Waldstück gefunden worden. Laut Polizei wurden sie professionell geschlachtet und ausgenommen.

Emstek – Die beiden gestohlenen Alpakas, die im Februar von einer Weide in Emstek (Landkreis Cloppenburg) in Niedersachsen gestohlen wurden, sind tot. Nach Angaben der Polizei wurden die Überreste von Top Secret und Mr. Grey am Samstag, 25. März 2023, in einem Waldstück aufgefunden. Offenbar wurden die beiden Alpaka-Fohlen geschlachtet und fachmännisch zerlegt.

Überreste der Alpakas in Waldstück entdeckt: Top Secret und Mr. Grey tot

Bei den Tieren handelte es sich um ein hellbraunes weibliches Alpaka (Top Secret) sowie um ein silber-graues Männchen (Mr. Grey). Die Alpakas sind nach Angaben der Polizei zwischen Samstag, 18. Februar 2023, 20:30 Uhr, und Sonntag, 19. Februar 2023, 9:15 Uhr, von bislang unbekannte Personen von einer Weide im Herzog-Erich-Ring in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gestohlen worden.

Die Besitzerin hatte nach dem Diebstahl berichtet, dass aus dem Stall mit 22 Tieren die leichtesten mitgenommen worden seien. Ihr zufolge brachen die Täter den Stall auf, schalteten die Überwachungskamera aus und flohen mit den beiden wertvollen Alpakafohlen. Die Alpakazucht hatte zuletzt eine Belohnung von 10.275 Euro für das Auffinden der Tiere ausgesprochen.

„Tiere professionell geschlachtet und zerlegt“: Polizei sucht nach Hinweisen

Wie die Beamten jetzt mitteilen, wurden die Überreste der Tiere am Samstag, 25. März 2023, gegen 10 Uhr im Zuge einer Umweltsäuberungsaktion in einem Waldstück an der Falkenberger Straße in Garrel im Landkreis Cloppenburg aufgefunden. „Anhand einer ersten Inaugenscheinnahme der Kadaver muss davon ausgegangen werden, dass die Tiere professionell geschlachtet, ausgenommen und zerlegt wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Geschehnissen, oder sachdienliche Angaben dazu machen kann, wann und wie die Überreste an den Fundort gelangt sind, soll sich bei der Polizei Cloppenburg oder der Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04471/18600 beziehungsweise 04474/939420 melden. Auch sucht die Polizei nach Hinweisen zum Verbleib des Fleisches der Tiere.