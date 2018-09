Alkoholisierter Mann randaliert in der Nordwestbahn

Osterholz-Scharmbeck - Ein Randalierer ohne gültigen Fahrschein ist von der Polizei in einer Nordwestbahn in Osterholz-Scharmbeck angetroffen worden. Gegen den 23-Jährigen lag zudem ein offener Haftbefehl vor.

Eine Zugbegleiterin meldete der Polizei am Freitag einen Randalierer, der ohne Fahrschein in der Nordwestbahn in Richtung Bremerhaven unterwegs war, meldet die Polizei. Am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck wurde der Mann von Beamten aus dem Zug begleitet. Dabei wehrte sich der 23-Jährige so heftig, dass ein Polizist leicht verletzt wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Er wurde umgehend zu der nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

Quelle: kreiszeitung.de

