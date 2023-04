AKW wird in Niedersachsen abgeschaltet: Lingen geht vom Netz

Von: Marcel Prigge

Nach rund 55 Jahren endet heute in Niedersachsen die Produktion von Atomstrom. Kritik am Ausstieg hält aber an – und es ist auch nicht das Ende der Atomindustrie hierzulande.

Lingen – Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen soll heute nach 35 Betriebsjahren endgültig vom Netz gehen. Nach Angaben des Betreibers RWE erfolgt die Abschaltung voraussichtlich in den späten Abendstunden. Neben dem Kernkraftwerk in Lingen werden auch die Atommeiler Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern im Lauf des Samstags abgeschaltet. Damit endet die Atomstromproduktion in Deutschland. Der Bundestag hatte nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima am 30. Juni 2011 den Atomausstieg für Deutschland beschlossen.

Lingen geht vom Netz: AKW im Emsland wird heute Abend abgeschaltet

Die Anlage in Lingen wurde im April 1988 in Betrieb genommen. Das ebenfalls in Lingen gebaute Vorgängerkraftwerk ging 1968 in Betrieb, wurde aber schon 1977 nach zahlreichen Pannen abgeschaltet. Damit wurde in Niedersachsen seit 55 Jahren Atomstrom produziert. Weitere Kraftwerke folgten in Stade (1972), an der Unterweser (1978) und in Grohnde im Weserbergland (1984). Der Leistungsbetrieb in Grohnde wurde Ende 2021 eingestellt.

Das Kernkraftwerk Emsland. Vor 62 Jahren nahm das erste Atomkraftwerk in Deutschland seinen kommerziellen Betrieb auf. Heute soll es abgeschaltet werden © Sina Schuldt/dpa

Für die Mitarbeiter der Anlage soll es am Nachmittag eine interne Zusammenkunft geben, sagte ein RWE-Sprecher. Auch Landesumwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) und der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos) wollen das Atomkraftwerk am Nachmittag besuchen und mit den Beschäftigten sprechen. Bürgerinitiativen haben für den Nachmittag zu einer Demonstration gegen Atomkraft aufgerufen.

Abschaltung bereits vergangenes Jahr geplant: Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich dagegen

Ursprünglich sollten die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland bereits zum 31. Dezember vergangenen Jahres heruntergefahren und abgeschaltet werden. Allerdings hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Herbst im Streit um eine Laufzeitverlängerung innerhalb der Ampelkoalition ein Machtwort gesprochen und einen Weiterbetrieb bis Mitte April ermöglicht. Die Laufzeitverlängerung war von der FDP gefordert worden, weil wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine eine Energiemangellage mit stark gestiegenen Preisen herrscht.

In seiner letzten Betriebsphase war das Atomkraftwerk in Lingen nur noch in einem leistungsreduzierten Streckbetrieb. Neue Brennelemente wurden nicht mehr in den Reaktor gebracht, sondern nur die alten Brennstäbe umgruppiert.

„Die Nutzung der Atomenergie findet nach einem jahrzehntelangen gesellschaftlichen Streit nun endlich ein Ende“, hatte Landesumwelt- und Energieminister Christian Meyer im Februar gesagt. Seiner Ansicht nach hätte es den Weiterbetrieb im Emsland nicht gebraucht. In Norddeutschland herrsche wegen der Windkraft kein Strommangel.

Die FDP hatte sich zuletzt für eine Reservevorhaltung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Atomausstieg zur jetzigen Zeit am Donnerstag als Fehler und als Sünde bezeichnet und eine längere Laufzeit gefordert. Die CDU hatte moniert, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, während die klimaschädlicheren Kohlekraftwerke weiterlaufen. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hatte angesichts des Atomausstiegs zuletzt vor Versorgungsengpässen und steigenden Energiepreisen gewarnt.

Mehrheit gegen Atomausstieg: 59 Prozent halten die Entscheidung für falsch

Eine Mehrheit der Deutschen steht dem am Samstag geplanten Atomausstieg laut Umfragen kritisch gegenüber. Deutlich mehr als die Hälfte (59 Prozent) hält die Entscheidung der Politik für falsch, lediglich rund ein Drittel (34 Prozent) für richtig, hatte die Befragung Deutschlandtrend für das ARD-«Morgenmagazin» ergeben.

Befürworter des Atomausstiegs wie der Bundesminister für Wirtschaft, Robert Habeck, und die Bundesministerin für Umwelt, Steffi Lemke (beide Grüne), wiesen auf die großen Gefahren der aus ihrer Sicht letztlich unbeherrschbaren Technologie hin. Habeck betonte auch, die Energieversorgung sei sicher. «Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein», sagte er am vergangenen Wochenende.

Das Abschalten der Reaktoren ist nicht das Ende der Atomindustrie in Deutschland und in Niedersachsen. In Lingen etwa ist die Brennelementefabrik ANF angesiedelt, die zum französchen Framatome-Konzern gehört. Ihre Schließung ist zwar von den Grünen politisch gewollt, aber derzeit rechtlich nicht möglich. Auf Kritik stieß zuletzt ein Joint Venture zwischen Framatome und dem russischen Staatskonzern Rosatom, die in Lingen Brennstäbe für osteuropäische Kernkraftwerke herstellen wollen. Der entsprechende Antrag wird derzeit von der niedersächsischen Atomaufsicht geprüft. Bürgerinitiativen weisen ebenfalls darauf hin, dass nach wie vor russisches Uran auch nach Lingen geliefert wird. (Mit Material der dpa)