Aktuelle Liste: Das sind die beliebtesten Babynamen in Niedersachsen und Bremen

Von: Marcel Prigge

Was sind die beliebtesten Kindernamen in Niedersachsen und Bremen? Eine aktuelle Liste gibt einen Ausblick auf die besten Babynamen der Bundesländer.

Hannover/Bremen – Einem Kind einen Namen zu geben, ist wohl eine der schwersten Entscheidungen für werdende Eltern – beeinflusst und begleitet dieser doch das ganze Leben des Zöglings. Zum Glück gibt es Listen von Kindernamen in Internet zum Anregen der eigenen Inspiration. Und mehr noch: Es werden sogar Rankings mit den beliebtesten Kindernamen Deutschlands und der einzelnen Bundesländer veröffentlicht. Das sind die beliebtesten Babynamen aus Niedersachsen und Bremen.

Aktuelle Namenslisten: Wie werden die beliebtesten Babynamen ermittelt?

Der Verein Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht jährlich die Listen der beliebtesten Kindernamen aus dem Vorjahr. Ihre Daten erhält der Verein über zahlreiche deutsche Standesämter, darunter die Standesämter aller Landeshauptstädte, der meisten Großstädte und der Kreis- und kreisfreien Städte. „Auf diese Weise haben wir aktuell ca. 90 % aller im vergangenen Jahr in Deutschland beurkundeten Vornamen bei uns erfasst und ausgewertet“, heißt es auf der Internetseite des Vereins diesbezüglich.

Was sind die beliebtesten Kindernamen in Niedersachsen? Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht eine gesammelte Liste aus verschiedenen Standesämtern. © Imago

Insgesamt seien so fast eine Million Namenseintragungen übermittelt worden – von denen sicherlich auch einige außergewöhnlich gewesen sein dürften. Und das Bundesergebnis überrascht nicht. Emilia und Noah sind auch 2022 die beliebtesten Babynamen gewesen – wie bereits in den beiden Vorjahren.

Die beliebtesten Kindernamen: Die Vornamen für Jungen aus Bremen

Doch wie verhält es sich in den einzelnen Bundesländern? In Bremen ist der beliebteste deutsche Vorname jedenfalls nicht in der Bestenliste der Jungen zu finden:

Platz 1: Matheo

Platz 2: Mohammed

Platz 3: Finn

Die beliebtesten Babynamen: Die Vornamen für Mädchen aus Bremen

Bei den beliebtesten Vornamen der Mädchen aus Bremen hingegen landet der beliebteste deutsche Vorname auf Platz 2:

Platz 1: Ella

Platz 2: Emilia

Platz 3: Mila

Insgesamt erweisen sich also die beliebtesten Vornamen als sehr beständig: Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze Namen, oft mit vielen Vokalen.

Die beliebtesten Babynamen: Die Vornamen für Jungen aus Niedersachsen

So auch im Bundesland Niedersachsen: Der beliebteste Jungenvorname Deutschlands landet auch im Norden auf dem ersten Platz.

Platz 1: Noah

Platz 2: Matheo

Platz 3: Finn / Henry

Die beliebtesten Kindernamen: Die Vornamen für Mädchen aus Niedersachsen

Und auch bei den Mädchen überrascht das Ergebnis in Niedersachsen nicht. Der Name Emilia wird auch von den werdenden Eltern aus dem zweitgrößten Bundesland gerne verwendet.

Platz 1: Emilia

Platz 2: Hanna

Platz 3: Mia

Nach den Angaben des Vereins wurden für die Statistik insgesamt 474.494 (48,8 %) Mädchennamen und 497.269 (51,2 %) übermittelte Jungennamen erfasst.