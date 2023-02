Niedersachsens Verfassungsschutz wirft AfD Nähe zu Russland vor

Von: Bona Hyun

Niedersachsens Verfassungsschutz wirft der AfD eine Nähe zu prorussischen Positionen und radikalen Kräften vor. Die AfD weist die Kritik zurück.

Hannover – Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident wirft dem AfD-Landesverband vor, sich nicht ausreichend von radikalen innerparteilichen Kräften zu distanzieren. In der niedersächsischen AfD sei keine Distanzierung von radikalen innerparteilichen Kräften sowie von prorussischen Positionen des Bundesverbandes zu erkennen, so Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover.

Nähe zu prorussische Positionen: Niedersachsens Verfassungsschutz kritisiert AfD

Darüber hinaus sei immer wieder eine Nähe zu Coronaleugnern, Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern festzustellen. Man werde die Entwicklung der AfD im Rahmen des gesetzlichen Auftrages weiterhin genau verfolgen, betonte Pejril. Laut Pejril ist die AfD Verdachtsobjekt der Behörde, ihre Jugendorganisation „Junge Alternative“ Beobachtungsobjekt.

Pejril sagte, die radikalen Kräfte im Bundesverband der AfD hätten nach Einschätzung von Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), deutliche Positionsgewinne erzielt. Die Landesverbände der Partei würden in Hinsicht auf eine Radikalisierung jedoch kein einheitliches Bild abgeben, betonte Pejril.

Niedersachsens Verfassungsschutz wirft AfD Nähe zu Russland vor – Partei weist Kritik zurück

Der AfD-Landesvorsitzende Frank Rinck wies die Vorwürfe zurück. „Die AfD ist eine Partei aus der Mitte der Gesellschaft. Sie bekennt sich ohne Wenn und Aber zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, so Rinck. Die Kritik sei Diffamierung und Unterstellung.

„Es geht ihm offensichtlich nicht darum, die Verfassung zu schützen, sondern darum, einen allzu starken politischen Mitbewerber seiner sozialdemokratischen Dienstherrin zu diskreditieren.“ (Mit Material der dpa)