ADAC warnt vor Staus in Niedersachsen am Ostermontag

Mit dem Ende der Osterfeiertage beginnt in mehreren norddeutschen Bundesländern demnächst wieder die Schule. Der ADAC warnt vor vollen Autobahnen.

Hannover – Laut dem ADAC kann es am Ostermontag, 10. April 2023, auf mehrere Autobahnen in Niedersachsen voll werden. Vor allem an den Stellen, an denen gebaut wird, herrscht Staugefahr. Das ist in Niedersachsen auf der Nord-Süd-Achse der A7 der Fall –etwa im Bereich Hannover-Hamburg, zwischen Garlstorf und Thieshope auf beiden Seiten.

Blechlawinen könnten am Ostermontag auch auf der A1 entstehen. Zwischen Bramsche und Vechta befindet sich eine Baustelle. Staugefahr herrscht auch auf der A29 zwischen Sandkrug und Großenkneten sowie zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel. Zudem kann es im Großraum Hamburg voll werden, warnt der ADAC.

Im Süden Niedersachsens, zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd sowie zwischen Northeim-West und Seesen, müssen Autofahrer mit Zeitverlusten rechnen.

Grund für die Staugefahr auf den Autobahnen in Niedersachsen am Ostermontag ist neben dem Feiertagsverkehr das Ende der Osterferien. In Niedersachsen und Bremen startet die Schule am Mittwoch wieder, in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz bereits am Dienstag.