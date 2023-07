Blechlawinen aus ganz Deutschland: ADAC erwartet weiteres Stau-Wochenende

Von: Marvin Köhnken

Autofahrern im Norden droht am Wochenende ein weiteres Stau-Chaos. Der Grund: Mittlerweile sind alle Bundesländer zugleich in den Sommerferien.

Hannover/Bremen/Hamburg – Die Sommerferien sind in ganz Deutschland angekommen. Umso schwieriger ist es folglich, mit dem Auto unter anderem durch den Norden der Republik zu kommen. Für das kommende Wochenende, 28. bis 30. Juli, gelten daher wieder mehrere Stau-Warnungen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). Bereits am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Staus im Norden erwartet worden und dann auch eingetreten.

Viele Autos sind auf dem Weg zur Küste auf der Autobahn 7 unterwegs. Auf der Strecke können im Walsroder Dreieck und zwischen Hannover und Hamburg im Bereich Thieshope lange Staus entstehen, warnt der ADAC. Dort sei eine Baustelle errichtet worden, die zu einem Engpass führt. Wer flexibel ist, sollte auf allen betroffenen Routen ruhigere Alternativ-Strecken planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Gute Wochentage zum Reisen seien Dienstag bis Donnerstag, teilte der Automobilclub mit.

ADAC-Warnung gilt in Niedersachsen, Bremen und rund um Hamburg vor allem für A1 und A7

Ebenfalls eng zugehen wird es auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück. Besonders voll wird es nach Angaben des ADAC erfahrungsgemäß am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Während viele Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg am kommenden Wochenende nach Norden in den Urlaub starten, sind Reisende aus Nordrhein-Westfalen und Skandinavien bereits vielfach wieder auf dem Heimweg durch Niedersachsen, Hamburg und Bremen.

Rund um Hamburg wird es auch am letzten Juliwochenende wieder zu Staus im Reiseverkehr kommen, warnt der ADAC (Archivbild). © Nikito/Imago

Im Großraum Hamburg müssen sich Autofahrer vor allem auf der A7 südlich und nördlich des Elbtunnels auf Staus einstellen, kündigte der ADAC an. Auch auf der Autobahn 1 in Richtung Ostseeküste werde es im Norden teilweise nur mit Schritttempo vorangehen. Die Fernstraßen in Richtung Skandinavien würden ebenfalls stark genutzt werden. „Der Heimreiseverkehr dürfte inzwischen sogar stärker sein als der Anreiseverkehr“, heißt es in der ADAC-Stauprognose.

Erleichterung für Autofahrer und Autofahrerinnen verspricht das Lkw-Ferienfahrverbot, das seit Samstag, 1. Juli, bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt, teilt der ADAC weiter mit. Anders als bei regulären Staus, zum Beispiel zum Feierabend, rät der ADAC Reisenden, durchaus darüber nachzudenken, von viel befahrenen Autobahnen abzufahren und möglichst großzügige Ausweichrouten zu nehmen.