Achtung Autofahrer: Glätte-Alarm in Niedersachsen und Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Überfrierende Nässe und Schneefall sorgen derzeit für glatte Straßen. © Matthias Bein/dpa

Überfrierende Nässe und Schneefall: Auf den Straßen von Niedersachsen und Bremen herrscht Glätte-Gefahr. Autofahrer müssen vorsichtig sein.

Hannover/Bremen – Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Donnerstag, 8. Dezember 2022 ein kalter Tag mit Frost, Regen und später etwas Sonne. Im Bergland und an der Elbe besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder Schneefall. Auch in den übrigen Landesteilen kann es vereinzelt glatt werden.

Am Vormittag regnet es zunächst vermehrt, auch Graupel oder Schnee – ehe es sich im Tagesverlauf mit Wolken und etwas Sonne auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerttemperaturen liegen dabei um drei Grad, morgens kommt es im Osten vor allem an der Elbe sowie im Bergland zu leichtem Frost bei minus einem Grad, im Oberharz zu leichtem Dauerfrost.

Gefahr durch Glätte in Niedersachsen und Bremen – auch Nebel möglich

Der Wind weht dabei schwach und an der Nordsee zunächst mäßig-frisch, dabei anfangs auch mit Windböen. Bis nachmittags kommt es vor allem dort auch zu einzelnen Gewittern, hieß es weiter. Bereits die vergangenen Tage herrschte Glätte-Gefahr und Schneefall in Niedersachsen.

Das könnte Sie auch interessieren: ADAC-Experte verrät: So machen Sie Ihr Auto einfach und günstig winterfest

In der Nacht zum Freitag, 9. Dezember 2022, wird es wolkig und der Regen nimmt ab, vereinzelt wird es neblig. Dabei besteht bei leichtem Frost um minus drei Grad Glättegefahr und es weht schwacher Wind, an der See später mäßig bis frisch. Dabei schneit es im Bergland weiter. Auch Schnee an Weihnachten 2022 scheint derzeit möglich, der Deutsche Wetterdienst wartet sogar mit einer Hammer-Prognose auf. Das Kältehoch „Erik“ hat Extrem-Wetter im Gepäck – mit Schneestürmen und heftigen Minus-Tempreaturen.