Acht Menschen kollabieren nach mutmaßlichem Verzehr von Haschkeksen in Delmenhorst

Auf einer Feier in Delmenhorst sind acht Menschen durch den mutmaßlichen Konsum von Haschkeksen zusammengebrochen. Sechs Menschen kamen ins Krankenhaus.

Delmenhorst – Mutmaßlicher Konsum von Haschkeksen auf einer Feier in Delmenhorst: Acht Menschen seien dadurch kollabiert, teilte ein Sprecher der Feuerwehr in der kreisfreien Stadt mit. Die Betroffenen wurden am späten Samstagabend, dem 17. September 2022, vor Ort behandelt, sechs von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Delmenhorst: Acht Menschen brechen nach mutmaßlichen Konsum von Haschkeksen zusammen

Nach ersten Erkenntnissen sollen der Auslöser für die gesundheitlichen Probleme Haschkekse gewesen sein. Nach Angaben des Sprechers sei unklar, ob auch noch weitere Drogen konsumiert wurden. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

