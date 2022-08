Acht Menschen in Fahrstuhl gefangen: Feuerwehr rückt an

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Feuerwehr befreite die Menschen nach rund 45 Minuten aus dem Aufzug. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Für acht Menschen endete eine Einkaufstour in Ostfriesland anders als gedacht. Sie blieben in einem Fahrstuhl stecken und mussten befreit werden.

Norden – Am Ende mussten die Feuerwehrleute frische Luft durch einen Spalt in den Fahrstuhl leiten und den Eingeschlossenen Mineralwasser reichen, so warm war es in der Kabine geworden. Acht Menschen sind im Einkaufszentrum Norder Tor im ostfriesischen Nord (Landkreis Leer) in einem Aufzug stecken geblieben.

Sicherheitsdienst und Haustechnikern gelang es nicht, die Gruppe Erwachsener zu befreien. Sie alarmierten die Freiwillige Feuerwehr. Die bog die Tür schließlich auf, da sie sich mit herkömmlichen Mitteln nicht öffnen ließ. Nach 45 Minuten konnten die Menschen den Fahrstuhl wieder verlassen – wohlauf, aber verschwitzt.

Norden: Feuerwehr befreit acht Menschen aus Fahrstuhl – weitere Meldungen

Bei weiteren Einsätzen von Feuerwehr und Polizei im Norden mussten die Helfer auf der A7 bei Rosdorf anrücken. Dort kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall, worauf die A7 Richtung Hannover voll gesperrt wurde. Unbekannte haben zudem einen Aldi-Supermarkt in Verden überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.