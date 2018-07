Abi-Notendurchschnitt in Niedersachsen bei 2,57

Exakt wie im Vorjahr

Hannover - Die diesjährigen Abiturienten in Niedersachsen haben eine Durchschnittsnote von 2,57 erzielt, exakt wie im Vorjahr. 21,7 Prozent der Absolventen kamen auf eine Note von 2,0 und besser, teilte das Kultusministerium am Montag in Hannover mit.