Abgedeckt: Schiff kollidiert mit Hunte-Brücke und steht oben ohne da

Von: Fabian Raddatz

Bei dem Zusammenprall wurde das Führerhaus des Bootes abgerissen. Das Schiff durfte nicht weiterfahren. © Polizei

Ein Schiff ist am Mittwoch in Oldenburg in eine Brücke gekracht. Dabei wurde das Brückenhaus des Bootes abgerissen.

Oldenburg – Auf der Hunte in Oldenburg kam es am Mittwochnachmittag, 26. Juli, zu einer folgenschweren Kollision. Ein Schiff war mit der Eisenbahnbrücke Drielake in Oldenburg kollidiert. Dabei wurde das Brückenhaus des Transportschiffs abgerissen. „Glücklicherweise kam es bei diesem Unfall zu keinen Personenschäden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Auch die Eisenbahnbrücke, die kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden musste, wurde nicht beschädigt. Sie konnte noch am selben Abend freigegeben werden, nachdem ein DB-Notfall-Manager sie begutachtet hatte. Für das Schiff ging es allerdings nicht weiter, es wurde zur Schleuse Oldenburg geschleppt.

Der Fahrstand des Binnenschiffes wurde komplett abgedeckt. Die Hunte-Brücke blieb unbeschädigt. © Polizei

An der Schleuse Oldenburg soll das Schiff nun repariert werden. Zudem hat die Wasserschutzpolizei in Brake die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Erst im Mai waren auf dem Mittellandkanal bei Bramsche ein Binnenschiff und ein Sportboot kollidiert. Der Fluss war daraufhin für den Schiffsverkehr voll gesperrt worden. Das sieben Meter lange Sportboot sank. Die zwei Fahrer des Bootes (71 und 15 Jahre) konnten sich an Land retten.