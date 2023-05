Lkw bohrt sich in Stahlträger: Schwerer Unfall blockiert A1

Von: Marcel Prigge

Aufgrund eines Unfalls bleibt die A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden wohl bis zum Nachmittag gesperrt. Ein Lkw fuhr auf einen Schwerlasttransport auf.

Bramsche – Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen, 31. Mai 2023, auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden in Niedersachsen auf einen Schwerlasttransport aufgefahren. Dieser war mit einem tonnenschweren Stahlelement beladen, das sich in das Führerhaus des Lastwagens bohrte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in einem Führerhaus eingeklemmt. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Unfall blockiert A1: Lkw bohrt sich in Stahlträger – Fahrer schwer verletzt

Nach Polizeiangaben ist es gegen 10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen langsam fahrenden Vordermann aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus des auffahrenden Lastwagens komplett zerstört und der 62-jährige Fahrer schwer verletzt eingeklemmt.

Bei einem Unfall auf der A1 bei Bramsche ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Er fuhr auf seinen Vordermann auf – ein Schwerlasttransport, geladen mit einem Stahlelement. © Nord-West-Media TV

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Zudem landete für eine schnelle medizinische Versorgung ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn der A1. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da der Schwerlasttransport ein tonnenschweres Stahlelement geladen hat, das nach dem Unfall für einen Weitertransport möglicherweise umgeladen werden muss, bleibt die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden für unbestimmte Zeit voll gesperrt.

Ein Lkw ist auf der A1 bei Bramsche auf einen Schwerlasttransport aufgefahren, der ein Stahlelement geladen hat. Die Autobahn musste gesperrt werden. © Nord-West-Media TV

Kilometerlanger Stau auf der A1: Eine Stunde Zeitverlust nach schwerem Unfall

Derzeit kommt es zu einem kilometerlangen Stau auf der A1 Osnabrück Richtung Bremen. Mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde soll gerechnet werden, heißt es vonseiten des ADAC. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bramsche abgeleitet. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.