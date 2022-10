90-Jährige wird von Auto angefahren – wenig später ist sie tot

In Salzhausen ist eine Seniorin nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Tödlicher Unfall vor einem Seniorenheim nahe Hamburg. Beim Zurücksetzen übersieht ein Autofahrer die 90-Jährige und fährt sie an.

Salzhausen – Eine 90-jährige Frau ist in Salzhausen im Landkreis Harburg von einem Auto angefahren worden und an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau war mit ihrem Rollator vor der Zufahrt zu ihrem Altersheim unterwegs, als ein Autofahrer mit seinem Wagen zurücksetzte und sie anfuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Autofahrer fährt Seniorin an: Wenig später ist sie tot

Bei dem Unfall am Samstagmorgen erlitt die Dame leichte Verletzungen, mit denen sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verschlimmerte sich ihr Zustand jedoch und sie starb. Dem Mann wird nun fahrlässige Tötung vorgeworfen. (DPA)