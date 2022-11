83-Jähriger in Vechta von Anhänger überrollt – tot

Von: Fabian Raddatz

© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Tödliches Unfall-Drama am Dienstag, 22. November 2022, in Vechta: Ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist dort von einem Anhänger überrollt und getötet worden.

Vechta – Ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Vechta von einem Anhänger überrollt und getötet worden. Der 34 Jahre alte Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes wollte am Dienstag, 22. November 2022, mit seinem Fahrzeug von einem Wirtschaftsweg auf eine Straße abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch, 23. November 2022, mitteilte.

Um einen Radfahrer vorbeizulassen, setzte der Fahrer demnach leicht zurück. Dabei übersah er den 83-Jährigen, der mit seinem Pedelec in dem Moment hinter dem Gespann auf dem Wirtschaftsweg fuhr. Der Senior wurde von dem Anhänger überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

