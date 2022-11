79 Stunden geht nichts mehr: Sperrung der A7 in Hamburg beginnt

(Symbolfoto)

Für die nächste Bauphase des Hamburger Deckels müssen auf der Autobahn A7 drei Brücken abgerissen werden. Dafür wird die A7 gesperrt. Die Vollsperrung dauert das ganze Wochenende.

Hamburg – Ziemlich genau 79 Stunden soll sie dauern, die Vollsperrung der Autobahn A7 rund um den Elbtunnel ab dem 17. November. Weil im Rahmen des Riesen-Projektes „Hamburger Deckel“ Platz gemacht werden muss für den „Altona-Tunnel“, werden die verbliebenen Brückenbauwerke der A7-Überquerungen des Osdorfer Weges und der Bahrenfelder Chaussee sowie die Brücke Kielkamp/Lutherhöhe abgebrochen. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer in Hamburg. Umleitungen werden angeboten.

Vollsperrung der Autobahn A7 für 79 Stunden zwischen den Anschlussstellen HH-Volkspark (27) und HH-Waltershof (30) von Donnerstag, 17. November, 22:00 Uhr bis Montag, den 21. November, 5:00 Uhr

Die Erreichbarkeit des Hafens aus Süden kommend ist bis Freitag, 18. November, 22:00 Uhr sichergestellt.

Ab Freitag, 18. November, 22:00 Uhr wird die Vollsperrung der A7 im Süden in beiden Richtungen bis zur AS HH-Heimfeld (32) erweitert.

A7 Sperrung in Hamburg am Wochenende: Bereits am Donnerstag Einschränkungen

„Da es sich bei den halbseitig verbliebenen Brückenbauwerken um erheblich größere Bauwerke als in den anderen Bauabschnitten der A7 nördlich des Elbtunnels handelt und der Abbruch auch diesmal nur einseitig erfolgen kann, ist eine Vollsperrung der A7 von 79 Stunden erforderlich“, heißt es in der Pressemitteilung der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes.

Name: Bundesautobahn 7 (BAB 7) Startpunkt: Handewitt (Schleswig-Holstein) Endpunkt: Füssen (Bayern) Durchquerte Bundesländer: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg Länge: 962,2 Kilometer

Dabei zeigen die Erfahrungen aus den ersten Abrissarbeiten auf der A7 im April 2021, dass tückischerweise das kleinste Bauwerk die größten Probleme macht: Das Brückenbauwerk der Bahrendfelder Chaussee sei „aufgrund des extrem hohen Anteils an Bewehrungsstahl“ ein absoluter Zeitfresser.

A7-Sperrung Hamburg: Autobahn vom 17. bis 21. November 2022 dicht

Los gehen Bauarbeiten und Einschränkungen quasi schon am 9. November 2022, wenn die Brücke Kielkamp/Lutherhöhe für den kompletten Verkehr gesperrt wird. Für motorisierte Fahrzeuge war es das dann auch endgültig, während für Fußgänger und Radfahrer nach dem Abriss-Wochenende eine provisorische Behelfsbrücke installiert wird. Das schwere Gerät kommt dann am Donnerstag, 17. November zum Einsatz.

Die notwendige Bauzeit wurde mehrfach überprüft und auf das erforderliche Mindestmaß optimiert.

Wann und wo wird die A7 in Hamburg gesperrt?

Das führt – wenig überraschend – zu erheblichen Einschränkungen beim Verkehr und der Streckenführung. Die Autobahn GmbH bietet für Betroffene etwaige Umleitungen an, über die sie bereits frühzeitig informieren. So sollen allzu große Probleme vermieden werden. Trotzdem sei „insbesondere am Freitag, 18. November, mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen auf den Umleitungen und Ausweichrouten zu rechnen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Autbahn A7 Sperrung in Hamburg: Großräumige Umleitung und weiträumige Ausweichstrecken

Eingerichtet ist zunächst die großräumige Umleitung über die A1, A21 und B05 für die überregionalen Verkehre aus Norden und Süden kommend. Zur weiträumigen Umfahrung der A7-Vollsperrung empfiehlt die Autobahn GmbH für Fahrziele im Hamburger Westen die A23 Pinneberg Nord über den Westring L103 als Ausweichstrecke zu nutzen. Zudem gebe es offizielle innerstädtische Umleitungen, die ab den Anschlussstellen HH-Heimfeld (32) und HH-Volkspark (27) erfolgen:

Nutzer folgen in Fahrtrichtung Hannover an der Anschlussstelle HH-Volkspark (27) der Beschilderung „Elbbrücken“ über die B4 weiter zu A1 und A7

In Richtung Flensburg wird der Verkehr an der AS HH-Heimfeld (32) über die Bedarfsumleitung U7 geleitet

Hafenverkehre aus Hannover kommend können an der AS HH-Heimfeld (32) der Bedarfsumleitung U21 Richtung Hafen folgen.

Reisenden aus Norden kommend mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A7 ebenso weiträumig zu umfahren.

A7-Vollsperrung: Umleitungen für Verkehr aus dem Norden kommend mit Fahrziel Innenstadt

Über die AS HH-Schnelsen-Nord (23) über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee zu fahren oder

Über die AS HH-Schnelsen (24) über die Kollaustraße in die Innenstadt zu gelangen.

Der querende Verkehr im nachgeordneten Stadtnetz Bezirk Altona über die Brücken Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee kann je Fahrtrichtung einstreifig geführt werden.

Während der Vollsperrung sind die Ampelanlagen an den Knotenpunkten der Anschlussstellen HH-Othmarschen (29) und HH-Bahrenfeld (28) ausgeschaltet, um den Verkehrsfluss der Ost-West-Verkehre zu optimieren.

Die Auf- und Ausfahrten an diesen beiden Anschlussstellen sind während des Vollsperrungswochenendes durchgängig gesperrt!

Die Busverkehre der Linien 150, 250 und 611 und die Fahrten der Rettungsdienste werden durch die Hochbahn aufrechtgehalten.

Neben der Umleitung- und Ausweichstrecken hoffen die Bau-Verantwortlichen, dass vor allem ein geringeres Verkehrsaufkommen für einen reibungslosen Verkehrsablauf sorgen wird. „Es wird daher dringend empfohlen, das Angebot des ÖPNV und der P+R-Anlagen zu nutzen und die Möglichkeiten des Homeoffice für das verlängerte Vollsperrungswochenende zu prüfen“, teilt die Autoabahn GmbH mit.