78-Jähriger stirbt in brennendem Klinikbett - Brandstiftung?

Osnabrück - Der Tod eines 78 Jahre alten Patienten in einem brennenden Krankenbett einer Klinik in Georgsmarienhütte ist möglicherweise auf Brandstiftung zurückzuführen.

Im Verdacht stehe beim derzeitigen Stand der Ermittlungen der 56 Jahre alte Zimmergenosse des 78-Jährigen, der den Brand am vergangenen Freitag unverletzt überlebte, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mit. Nach den Ergebnissen einer Obduktion am Montag ist das Opfer an den Folgen des Feuers gestorben.

Ein technischer Grund, ein elektrischer Schaden an medizinischen Geräten, sei nicht festzustellen gewesen. Eine Brandstiftung sei daher wahrscheinlich. Das Amtsgericht Osnabrück habe die Unterbringung des 56-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.

