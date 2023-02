40-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Von: Steffen Maas

Die Rettungskräfte konnten dem 40-jährigen Unfallopfer nicht mehr helfen. (Symbolfoto) © Malte Christians/dpa/Symbolbild

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Südheide von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er verstarb an der Unfallstelle.

Südheide – Bei einem Verkehrsunfall in Südheide (Landkreis Celle) in Niedersachsen ist ein 40-jähriger Mann am Samstagabend tödlich verletzt worden. Der Autofahrer kam laut Polizeiangaben von Sonntag mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn der Landstraße 240 ab und prallte frontal gegen einen Baum.

40-Jähriger verunglückt – Rettungskräfte können nicht mehr helfen

Trotz sofortiger Versorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort starb der 40-Jährige noch am Unfallort. Die Ursache des Unfalles war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Im Rahmen des Einsatzes war die Straße für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)