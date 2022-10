2,37 Promille im Blut: Betrunkene Autofahrerin schlägt Polizisten

Von: Bjarne Kommnick

Weil eine Frau Schlangenlinien gefahren ist, rufen Zeugen die Polizei. Nachdem Beamtinnen die Autofahrerin stoppen, wird sie übergriffig.

Dötlingen – In der Nacht zu Samstag hat eine Autofahrerin in der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle geschlagen, wie die Beamtinnen und Beamten später berichtet hatten. Demnach sei die 41-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug Schlangenlinien auf einer Landstraße der Gemeinde gefahren sei und Zeuginnen und Zeugen deshalb den Notruf gerufen hatten.

Gemeinde Dötlingen Bevölkerung 6.071 Fläche 101,8 km² Landkreis Oldenburg

Frau fährt mit 2,37 Promille – und attackiert Polizeibeamtin

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Dötlingen die Frau einholen konnten, hielten sie die Autofahrerin an. Ein Atemalkoholtest habe anschließend bei der kontrollierten Frau einen Wert von 2,37 Promille ergeben, so die Polizei. Deshalb musste die Frau ihren Wagen stehenlassen und wurde für eine Blutentnahme auf das Polizeirevier mitgenommen.

Die Polizei in Dötlingen hatte es in der Nacht zu Samstag mit einer aggressiven Autofahrerin zu tun. © dpa/Friso Gentsch

Bei der Fahrt in Richtung Polizeiwache sei die Frau jedoch aggressiv gewesen und habe einer Polizeibeamtin ins Gesicht geschlagen. Deshalb drohen der 41-Jährigen neben den Konsequenzen für die Alkohol-Fahrt nun auch noch eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ihr Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Nur kurz zuvor hat sich in Bremen ein betrunkener Mann, der auf die Straße gelaufen ist, lebensbedrohlich verletzt.