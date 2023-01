23-Jähriger schläft am Steuer ein und kollidiert mit zwei Autos – drei Verletzte

Von: Anika Zuschke

Ein 23-Jähriger ist allem Anschein nach am Steuer eingeschlafen und kollidierte infolgedessen mit zwei Fahrzeugen. © Polizei Hannover

Ein 23-Jähriger ist am Mittwochmorgen offenbar am Steuer eingeschlafen und infolgedessen mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Hannover – Am Mittwochmorgen ist ein 23-Jähriger von der Bundesautobahn 7 abfahrend in den Gegenverkehr geraten und kollidierte infolgedessen mit zwei Autos. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sei der junge Fahrer am Steuer eingeschlafen. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt.

23-Jähriger schläft am Steuer ein und verursacht Unfall – drei Verletzte

Wie die Polizei Hannover am Mittwoch, 18. Januar 2023, mitteilte, befuhr der 23-Jährige gegen 6:30 Uhr die BAB 7 in Richtung Hamburg und fuhr an der Anschlussstelle Anderten in Fahrtrichtung Ilten ab. In der Kurve des Abfahrtsbereiches geriet der junge Mann nach links in den Gegenverkehr und streifte zunächst den Wagen eines 39-jährigen Fahrers. Anschließend prallte der 23-Jährige noch halb frontal in ein dahinter fahrendes Auto mit einem 29-jährigen Fahrer und seiner 28-jährigen Begleiterin.

Daraufhin schleuderte der Unfallfahrer nach rechts in die Seitenschutzplanke, wo sein Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Wie die Polizei berichtet, ist der 23-jährige Fahrer am Steuer ersten Erkenntnissen zufolge eingeschlafen. Sowohl er selbst als auch der 29-Jährige wurden leicht verletzt – die 28-jährige Beifahrerin erlitt sogar schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 13.650 Euro geschätzt. Die Polizei hat zudem Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

