19, 12 und 7 Jahre alt: Drei Geschwister bei Autounfall schwer verletzt

Von: Anika Zuschke

Teilen

Bei einem Unfall auf der A36 wurden drei Geschwister schwer verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Für die Eltern muss dieser Unfall der Horror gewesen sein: Auf der Autobahn 36 wurden drei Geschwister infolge eines Autounfalls schwer verletzt.

Wolfenbüttel – Bei einem Autounfall auf der A36 bei Wolfenbüttel wurden drei Geschwister im Alter von 19, 12 und 7 Jahren schwer verletzt. Die 19-jährige Fahrerin ist Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt. Ihre Brüder konnten durch Ersthelfer befreit werden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Schwerer Unfall auf der A36: Drei Geschwister werden verletzt – Fahrerin im Auto eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich demnach am Freitag, 30. Dezember 2022, gegen 22:00 Uhr. Wie genau es zu dem Autounfall kam, ist laut dpa noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Wagen in einer Kurve in Fahrtrichtung Braunschweig auf den Grünstreifen gefahren, anschließend gegen Leitplanken geprallt und nach einem Überschlag wieder auf den Reifen zum Stehen gekommen.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die Autobahn war für die Rettungsarbeiten am Unfallort etwa drei Stunden lang gesperrt. Das hatte einen Stau von mehr als fünf Kilometern Länge zur Folge.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen: Automat an Supermarkt gesprengt

Auch darüber hinaus kam es in Niedersachsen in den vergangenen Tagen zu etlichen Einsätzen der Polizei. Im Landkreis Verden wurde ein Automat an einem Supermarkt gesprengt und in Elsfleth überwältigte die Polizei nach einem Schockanruf eine „Betrügerin“ – die sich im Nachhinein als Nachbarin herausstellte. (Mit Material der dpa)