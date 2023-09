17-jähriger Junge und 62-jähriger Mann sterben bei zwei Unfällen in Niedersachsen

Von: Sebastian Peters

Zwei Menschen starben bei Unfällen in Niedersachsen (Symbolfoto) © Elias Bartl

Bei Unfällen in Salzhausen und Dannenberg in Niedersachsen starben ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 62-jähriger Autofahrer. Die Polizei ermittelt.

Salzhausen/Dannenberg – Ein tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Salzhausen (Landkreis Harburg). Ein 62-jähriger Autofahrer kollidierte mit mehreren Bäumen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war der Mann auf der Landesstraße 216 unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Tödlicher Unfall in Salzhausen – Mann fährt mit Auto gegen Baum

In der Folge kam er von der Fahrbahn ab. Er stieß mit zwei Bäumen zusammen. Im Zuge des Unfalls überschlug sich sein Wagen mehrere Male. Trotz sofortiger Notfallversorgung durch die Rettungskräfte konnte dem 62-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Er starb noch am Unfallort. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind noch unklar. Die Untersuchungen zu dem tragischen Vorfall sind noch nicht abgeschlossen.

Unfall in Dannenberg (Elbe) – 17-jähriger Junge stirbt bei Unfall

Bei einem weiteren Unfall in der Nacht zu Sonntag in Dannenberg, ebenfalls Niedersachsen, starb ein 17-Jähriger. Eine 19-jährige Fahrerin eines Autos soll im Landkreis Lüchow-Dannenberg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der mit jungen Menschen zwischen 17 und 19 Jahren besetzte Wagen kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kam der Wagen auf der rechten Seite zum Liegen. Alle Jugendlichen im Unfallwagen wurden verletzt und mussten für eine medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.