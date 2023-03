Zwei grausame Verbrechen erschüttern Bramsche: „Bleierne Schwere“ über Gemeinde

Von: Steffen Maas

Nach gleich zwei grausamen Verbrechen steht die Gemeinde Bramsche in Niedersachsen unter Schock. Der Bürgermeister plant eine Gedenkfeier für die Opfer.

Bramsche – 32.103 Einwohner, 14 Ortsteile, eine Gemeinde – und zwei schreckliche Verbrechen innerhalb kürzester Zeit. Die Gemeinde Bramsche in Niedersachsen und ihre Bewohnerinnen und Bewohner mussten in den vergangenen Tagen Tragödien aushalten, die in einer beschaulichen Kleinstadt am besten gar nicht vorkommen und sonst für Lebzeiten genug sind.

Denn vor dem schockierenden Sexual- und Gewaltverbrechen, bei dem eine 19-Jährige nach einer Geburtstagsfeier getötet wurde, sorgte ein anderer Fall für Entsetzen – und ein Todesopfer. Ein 81-Jähriger hatte einen Teenager per Kopfschuss getötet. Die Gemeinde will nun gemeinsam heilen.

Nach grausamen Verbrechen in Bramsche: Bürgermeister spricht von „bleiernen Schwere“

„Es gibt eine große Betroffenheit bei allen Menschen, mit denen man spricht“, sagte Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Bürgerin habe von einer „bleiernen Schwere“ gesprochen, die auf allen laste.

Unter anderem mit Vertretern der Kirche und Feuerwehr soll jetzt abgestimmt werden, ob es etwa eine Trauerveranstaltung oder ein öffentliches Kondolenzbuch geben soll. Für viele dürfte das eine Möglichkeit bieten, die Geschehnisse im Kollektiv zu verarbeiten.

Kopfschuss mit tödlichen Folgen: 81-Jähriger erschießt 16-Jährigen und scheitert mit Selbstmord

Innerhalb von nur wenigen Tagen hatten zwei Verbrechen mit tödlichem Ausgang die Kleinstadt im Landkreis Osnabrück erschüttert: Am Mittwoch, 1. März, war ein 16-Jähriger aus Bramsche an den Folgen seiner Schussverletzungen gestorben. Ein 81 Jahre alter Nachbar hatte tags zuvor auf den Schüler geschossen und sich anschließend selbst verletzt. Medienberichten zufolge soll der Senior, der im gleichen Haus wie sein Opfer wohnte, sich häufiger über Lärmbelästigung beschwert haben.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen. Er soll auch auf die Mutter des Jungen gezielt haben. Nach der Tat war sein Zustand des Tatverdächtigen lange Zeit kritisch, ehe die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend vermeldete, dass er nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Sein 16-jähriges Opfer verstarb dagegen kurze Zeit später im Krankenhaus.

19-Jährige vergewaltigt und ermordet: Schreckenstag nach Geburtstagsfeier in Bramsche

Nur wenige Tage danach, am frühen Sonntagmorgen, 5. März 2023, wurde im Bramscher Ortsteil Pente eine 19-Jährige schwerst verletzt in der Nähe einer Schützenhalle gefunden, wo zwei 18. Geburtstage gefeiert wurden. Die junge Frau erlag ihren Verletzungen und verstarb.

Ein 20-Jähriger wurde nur wenige Stunden später in seiner Wohnung verhaftet. Ihm wird Mord und ein Sexualverbrechen vorgeworfen. Der festgenommene 20-Jährige war zumindest kein völlig unbeschriebenes Blatt: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigte, dass er bereits im Jahr 2020 wegen Stalking-Vorwürfen in Bezug auf eine andere Frau ins Visier der Justiz geriet.

Trotz der Verhaftung sind noch viele Details der grausigen Tat unklar: Die Ermittlungen würden voraussichtlich noch mehrere Monate in Anspruch nehmen. Dabei gehe es unter anderem um die Auswertung von DNA-Spuren und um Zeugenbefragungen, die schon in der Nacht des Verbrechens begonnen hatten. Auch Handydaten will die Mordkommission auswerten. (Mit Material der dpa)