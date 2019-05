1.500 Schweine sterben bei Brand in Großmastanlage

Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Großmastanlage bei Essen in Brand geraten. 1.500 Schweine starben in den Flammen. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.

Essen - Rund 1.500 Schweine sind bei einem Feuer in einer Großmastanlage im Landkreis Cloppenburg verendet. Das Gebäude in Essen-Calhorn sei aus bisher ungeklärter Ursache am Freitag in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Der Landwirt kam am Nachmittag mit seinem Auto auf das Gelände gefahren, als er Rauch und kleine Flammen entdeckte. Mit einem Feuerlöscher konnte er zunächst den Brand unter Kontrolle bringen. Kurz darauf brannte jedoch die komplette, rund 200 Meter lange Halle.

Enorme Rauchentwicklung machte es unmöglich, die Halle zu betreten

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, sei das Dach des Gebäudes bereits zum Teil eingestürzt. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung und der Hitze, konnte die Feuerwehr nur von außen löschen. Ein Betreten der Halle sei nicht mehr möglich. Die zu dem Zeitpunkt noch lebenden Tiere konnten somit nicht mehr gerettet werden. Drei Feuerwehren waren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Umliegende Gebäude wurden von den Feuerwehrkameraden vor den Flammen geschützt. Der Stall brannte komplett ab.

Schaden auf halbe Million Euro geschätzt

Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Neben Feuerwehrleuten und Polizisten war auch ein Mitarbeiter des Veterinäramtes am Einsatzort.

Quelle: kreiszeitung.de