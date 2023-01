15 Tonnen schweres Bauteil begräbt Mann in Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Bei einem schweren Arbeitsunfall in einer Gießerei im Landkreis Aurich in Niedersachsen wurde ein Mann am Freitagabend schwer verletzt.

Georgsheil – In einer Gießerei für Windkraftanlagen in Georgsheil in Niedersachsen ist es am Freitagabend, 6. Januar 2023, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Berichten zufolge wurde ein Arbeiter unter einem 15 Tonnen schweren Bauteil eingeklemmt. Der Mann sei unter einem Bauteil aus gepresstem Quarzsand verschüttet worden, heißt es.

Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. © Nonstop News

70 Feuerwehrkräfte aus Aurich und Emden rückten an und befreiten die Verunglückten in einer aufwändigen technischen Rettung. Als die Feuerwehrkräfte in die Werkshalle mit den riesigen Maschinen kamen, bekamen sie erstmal einen Schreck. Erst später stellte sich heraus, dass das Bauteil hohl war. Der Arbeiter war aber mit dem Bein eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten das Bauteil mit Sägen öffnen und konnten so die Person befreien. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

