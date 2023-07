Mädchen (11) aus Wohngruppe verschwunden: Polizei bittet um Mithilfe

Von: Eileen Kelpe

11-Jährige aus Merzen wird seit 28. Juli vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. © Polizeiinspektion Osnabrück

Im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei nach einem elfjährigen Mädchen, das am Freitag nicht in seine Wohngruppe zurückgekehrt ist.

Merzen – Am Freitagabend ist die elfjährige Firdaus aus Merzen im Landkreis Osnabrück verschwunden. Laut Polizei war sie am Nachmittag mit einer Freundin verabredet gewesen, doch sie kehrte zur vereinbarten Zeit nicht in ihre Wohngruppe zurück. Ihre Betreuer meldeten sie noch am selben Abend bei der Polizei als vermisst.

Elfjähriges Mädchen aus Merzen vermisst: Polizei geht aktuell nicht von Verbrechen aus

Firdaus soll zuletzt gegen 17.50 Uhr in der Nähe der Engelerner Straße in Merzen im Landkreis Osnabrück gesehen worden sein. Bislang geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus. Sie vermutet, dass das Mädchen zu Verwandten im hessischen Heusenstamm bei Offenbach unterwegs sein könnte. Die Polizei in Hessen sei schon informiert.

Vermisstes Mädchen: Polizei bitte um Mithilfe der Bevölkerung

Auf der Suche nach der vermissten Firdaus bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten beschreiben die Elfjährige wie folgt:

etwa 1,51 Meter groß

lange, dunkelbraune Haare

trägt wahrscheinlich schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe mit mintgrüner Sohle

hat vermutlich einen hellblauen Rucksack mit dunkelblauen Punkten bei sich

Hinweise nehmen die Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer (05439) 96 90 und die Polizei in Bramsche unter (05461) 9 45 30 entgegen. (eike)