„Verstößt gegen kein Gesetz“

Zum Wahlkampf in der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf und der zugehörigen AZ-Berichterstattung erreichten die Redaktion diese Leserbriefe:

In den nächsten Jahren kommen auf die Verwaltung der Samtgemeinde Aufgaben und Anforderungen zu, von denen wir zurzeit nur eine vage Vorstellung haben.

Da ist zunächst einmal die immer stärker werdende Konkurrenz um fachlich qualifiziertes Personal. Der öffentliche Dienst sieht sich einer Herausforderung gegenüber, die im Moment wohl nur wenige überschauen. Viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheiden in den kommenden Jahren aus und guter Nachwuchs ist schwer zu finden ...

Es braucht also gerade jetzt Führungspersönlichkeiten, die sich in Verwaltungsangelegenheiten bestens auskennen ... Gerade, um motiviertes Personal zu bekommen ... brauchen wir Führungspersonal von großer sozialer Kompetenz ...

Der zweite wichtige Aspekt sind die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen ... Wie in der Wirtschaft mit der „Industrie 4.0“ muss sich auch eine Samtgemeindeverwaltung auf die Anforderungen der neuen, digitalen Welt einstellen ... In Zukunft wird der größte Teil der Verwaltungstätigkeit online stattfinden und da jede Gemeinde individuell ist, gibt es auch keine Lösungen von der Stange ...

Mit Herrn Kammer tritt ein ausgewiesener Verwaltungsfachmann ab, der es geschafft hat, die Finanzen der verschuldeten Gemeinden zu konsolidieren und dem nachfolgenden Personal damit die Freiräume geschaffen hat, Bevensen-Ebstorf fit für die Zukunft zu machen.

Die Bürger sollten diese Chance nutzen und die fachliche Kompetenz wählen ... Um alle diese Anforderungen zu meistern, reicht es eben nicht, nur ein paar Jahre ehrenamtlich Politik gemacht zu haben und dabei der Verwaltung mal über die Schulter geschaut zu haben ...

Michael Buntenbach, Bad Bevensen

Starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Nach diesem Motto scheinen Einige in Sachen Wahlkampf unterwegs zu sein. Falsche Aussagen, Verdrehung von Tatsachen und mal wieder die Opferrolle. Langsam nervt es und es wird langweilig. Wenn man der Fachlichkeit eines Bewerbers nichts entgegensetzen kann, müssen die Leser über falsche Informationen beeinflusst werden.

Der Blick in das Gesetz macht es dabei doch so einfach. Die angebliche gesetzliche Frist von sechs Wochen gibt es nicht. Und selbst, wenn es mündliche Absprachen gegeben haben sollte, ist das Überziehen um wenige Stunden aus angeführten Gründen durchaus nachvollziehbar und verstößt gegen kein Gesetz.

Leider hat die AZ hier auch schlecht recherchiert beziehungsweise ungeschickt berichtet. Oder geschickt? Aber an Unterstellungen möchte ich mich nicht beteiligen.

Uwe Moldenhauer, Emmendorf

Die letzte Berichterstattung der AZ ist für mich nicht nachvollziehbar. So wird beispielsweise in dem Artikel über das Plakatieren herausgestellt, dass sich SPD und CDU nicht an die Regeln gehalten hätten. Ein guter Redakteur hätte sicher einmal diese Regeln recherchiert. Denn dann wäre ihm nach einer kurzen Suche der Runderlass ins Netz gegangen, der die einzige Rechtsgrundlage für das Plakatieren vor der Wahl darstellt.

Nämlich ein Runderlass aus dem Jahr 2014, der deutlich macht, dass das Plakatieren bereits acht Wochen vor der Wahl erfolgen darf. Und dass die Gemeinde diesen Zeitraum wegen des hohen Gewichts der Artikel 5 und 21 des Grundgesetzes kaum einschränken darf. Getan hat sie das übrigens auch nicht. Ich habe Herrn Czerwinski kennengelernt. Ein freundlicher und kompetenter Mann.

Ich finde es schade, dass die Konkurrenten darauf verzichten, sich mit ihm in der Sache auseinanderzusetzen. Vielleicht weil da die Fachlichkeit fehlt? Stattdessen versucht man offensichtlich, ihn mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten zu diffamieren. Das ist kein gutes Spiel.

Es sollte nicht vergessen werden, dass am 26. Mai ein Samtgemeindebürgermeister und damit der Chef der großen Samtgemeindeverwaltung gewählt wird. Der muss in erster Linie kompetent sein, um die Verwaltung zu entwickeln. Die umtriebigen ehrenamtlichen Bürgermeister brauchen wir in den Orten. An der Spitze der Verwaltung muss ein Profi stehen. Für Experimente ist die zweitgrößte Samtgemeinde Niedersachsens zu schade.

Jürgen Rexhausen, Bad Bevensen

