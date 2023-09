Sechs offene Lehrerstellen im Kreis Uelzen gemeldet

Von: Theresa Brand

Über Abordnungen aus anderen Schulen können Engpässe beim Lehrpersonal aufgefangen werden. Davon profitieren die Schulen im Landkreis Uelzen. © DPA

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 sind an allen Schulen im Landkreis nur sechs Lehrerstellen unbesetzt geblieben. Immerhin zwölf Vakanzen konnten abgebaut werden. Insgesamt ist die Lage in Uelzen noch akzeptabel.

Uelzen/Landkreis - Überall im Land fehlen Lehrkräfte an den Schulen. Auch im Landkreis Uelzen macht sich der Lehrermangel bemerkbar: Trotz intensiver Bemühungen seien nicht alle offenen Stellen für dieses Schuljahr besetzt worden, heißt es vonseiten des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung (RLSB) in Lüneburg.

Konkret bedeutet das: Von insgesamt 18 ausgeschriebenen Stellen im Landkreis Uelzen konnten nur zwölf mit Beginn des Schuljahres besetzt werden. Das Besetzungsverfahren laufe trotzdem mit Hochdruck weiter, heißt es.



Auf AZ-Anfrage gibt die Landesschulbehörde mit Bezug auf Angaben des Kultusministeriums an, dass sich die schulfachlichen Dezernenten stets im Gespräch mit den Schulleitungen befinden würden, um im Fall unbesetzter Lehrkräftestellen zu beraten und zu unterstützen.

Das könne zum Beispiel die Zuweisung von Vertretungsverträgen oder zusätzlichen pädagogischen Mitarbeitern sein, oder die Prüfung der Möglichkeiten von Abordnungen oder freiwilliger Arbeitszeiterhöhungen.

Katja Wolff, Rektorin der Hermann-Löns-Schule in Uelzen, berichtet: „Wir konnten eine ausgeschriebene Stelle besetzen.“ Auch dank der Abordnung durch die Landesschulbehörde ist die Schule zur Zeit relativ gut versorgt, wie sie sagt.

Für ein Jahr sind nun Kräfte aus anderen Grundschulen vor Ort, um die Versorgungsengpässe zu überbrücken. Die Rektorin erklärt: „Schwierig ist es bei den Fächern Sport und Musik, aber auch Kunst und Werken. Da gibt es generell wenig Lehrkräfte.“



Ähnliches sagt auch Gabriele Diedrich, die Leiterin des Herzog-Ernst-Gymnasiums in Uelzen: „Wir kriegen das zur Zeit gut hin und sind in der Lage, die Kräfte so zu verteilen, dass nichts außerplanmäßig ausfällt.“

Dafür hätten einige Lehrkräfte ihre Stundenzahl erhöht, seien beispielsweise von Teil- in Vollzeit gegangen. Zudem habe die Schule zwei Vertretungslehrer über die Abordnung aus anderen Schulen für ein halbes Jahr zugewiesen bekommen, wie Diedrich sagt.

Sie gibt aber auch zu: „Ich glaube, das wir an den Gymnasien noch in einer verhältnismäßig guten Lage sind. Und auch generell hier im Landkreis – an anderen Orten ist die psychische Belastung an den Schulen oft noch höher.“

Die Landesschulbehörde erklärt, landesweit sei es schwieriger, Lehrkräfte für Grund-, Haupt- und Realschule sowie Förderschullehrkräfte zu finden als für Gymnasien und Gesamtschulen.

Im Landkreis Uelzen sieht die Lage wie folgt aus: An Gymnasien und Gesamtschulen gibt es drei noch offene Stellen, eine Stelle an Oberschulen und zwei an Grundschulen.

Grundsätzlich lasse sich aber sagen, dass alle Schulen im Landkreis Uelzen ausreichend mit Lehrkräften versorgt seien, um die Verlässlichkeit an den Grundschulen und den Pflichtunterricht nach Stundentafel sicherzustellen.