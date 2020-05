Regierung sorgt für das Wohl aller

+ © dpa/Markus Schreiber Die Regierung um Bundeskanzlerin Angela Merkel tut für AZ-Leser Harald Fischer das, wofür sie gewählt wurde und sorgt für das Wohl aller. © dpa/Markus Schreiber

Der Leserbrief von Herbert Flügel, der von Panikmache im Zusammenhang mit Corona sprach, beschäftigt diesen Leserbriefschreiber.

Zu dem Leserbrief von Herrn Herbert Flügel („Panikmache“): Meiner Ansicht nach ist der Text ein Widerspruch in sich. Einerseits sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Krise zu spät eingeleitet worden, andererseits seien diese Maßnahmen gar nicht nötig gewesen. Wenn ich mir die Berichte aus den USA ansehe, und dann das, was hier wann veranlasst wurde, weiß ich schon, wo ich lieber lebe. Und welcher Regierung ich mein Vertrauen schenke. Das in einer solchen Krise nicht immer alles klappt, ist ja wohl logisch. Aber auch, dass sich die Regierung hier große Mühe gibt, dafür zu sorgen, wofür sie gewählt wurde und zwar für das Wohl aller zu sorgen! Mit Gruß und bleibt gesund.

Harald Fischer, Bad Bevensen