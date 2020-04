„Mit Zuversicht macht Leben mehr Spaß“

+ © Fabrice Michaudeau „Wir können ganz zufrieden sein gegenüber anderen Ländern, was in dieser Zeit erreicht wurde“, schreibt AZ-Leser Harald Fischer aus Bad Bevensen. Foto: Fabrice Michaudeau © Fabrice Michaudeau

Zum Verhalten der Menschen während der Corona-Krise hat die Redaktion folgende Zuschrift erreicht:.

Es gibt immer Menschen, die mit langen Gesicht durch die Straßen laufen, warum auch immer. Andererseits ist zu merken, dass es viele gibt, die freundlich schauen, und auch lächeln. Es ist zu wünschen, dass aus dieser Zeit etwas Positives hervorkommt, dass vielleicht so einige merken, dass mit Zuversicht, Ruhe und Freundlichkeit das Leben mehr Spaß machen kann.

Denn wir können doch ganz zufrieden sein gegenüber anderen Ländern, was in dieser Zeit erreicht wurde. Wenn man von den jetzigen Fallzahlen hört, und die Politik der kleinen Schritte uns bisher ganz gut getan hat. In diesem Sinne ein lächelndes tschüss und bleibt gesund.

Harald Fischer

Bad Bevensen

