"Das kann keiner wollen"

AZ-Leserbrief

+ © dpa/Jens Kalaene Artikel 1 ist der einzige im Grundgesetz, der keine Einschränkungen duldet. Darauf verweist Jan-Olaf Albrecht. © dpa/Jens Kalaene

Zum Leserbrief „Beherzt sein und das Gegenteil“, AZ vom 22. August, erreichte die Redaktion diese Zuschrift:

In seinem Leserbrief formuliert Herr Prof. Dr. habil. Thomas Vogel, dass die grundgesetzlich geschützte Würde für die rechtsextremen „völkischen Siedler“ nicht unantastbar sei.

Das ist eine falsche Rechtsauslegung, die zu fatalen Schlussfolgerungen führen kann. Der Artikel 1 Grundgesetz postuliert die Unantastbarkeit der Würde und ist der einzige Artikel des Grundgesetzes, der keine immanenten Schranken kennt und keine Einschränkungen duldet.

Die Würde wird nicht verliehen und kann nicht, von wem auch immer, aberkannt werden. Selbst Täter schwerster Gewalttaten behalten ihre Menschenwürde. Warum ist diese Richtigstellung so wichtig? Das Grundgesetz verbietet auch, Personen öffentlich an den Pranger zu stellen und eigenmächtig gegen sie vorzugehen. Die berechtigte Empörung über die Einstellungen der „völkischen Familien“ darf nicht zu eigenmächtigen Reaktionen der Empörten führen, so schwer es fallen mag, das zu akzeptieren.

Der polizeiliche Staatsschutz und der Verfassungsschutz sind die mit dieser Klientel befassten Behörden. Wer sich zu dem Phänomen und der aktuellen Lage fach- und sachgerecht informieren möchte, kann die Landeszentrale für politische Bildung um einen Vortrag bitten.

Das „Herumbasteln“ am Grundgesetz und eigene Auslegungen sind unzulässig und letztlich auch nicht zielführend. Im Übrigen kann ich aus dem Beitrag von Prof. Decker-Voigt keine Billigung oder Beschönigung extremistischer Einstellungen herauslesen. Er ist, anders als die genannten Buchautoren, der Auffassung, dass man es mit Reden versuchen muss. Dieser Ansicht bin ich auch. Sprachlosigkeit und Ausgrenzung erzeugen sich organisierenden Gegendruck und sich verfestigende parallelgesellschaftliche Entwicklungen, deren Auswirkungen wir mancherorts bereits feststellen müssen – auf der linken wie auf der rechten Seite des politischem Spektrums. Das kann keiner wollen.

Jan-Olaf Albrecht, Suderburg

Leserbriefe geben die Meinung des unterzeichnenden Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.