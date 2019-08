+ Einen Gastwirt wie Gerd Giese hat AZ-Leserin Heike Witt nie wieder getroffen. archivFoto: privat

Zum Artikel „Der Weltmeister der Gastwirte“, AZ vom 15. August, erreichte die Redaktion diese Lesermeinung:.

Ich habe in Natendorf in der damaligen Frauenfußballmanschaft gespielt. Gerd Giese hat uns getröstet, wenn wir verloren haben, und mit uns so manchen Sieg gefeiert.

Seine Apfelschorle bleibt mir bis heute im Gedächtnis und seine Currywurst war einfach einmalig. Humor hatte Gerd auch.

Nach meiner aktiven Zeit hatte ich auch noch Kontakt zu ihm, der brach aber leider ab, als ich Ebstorf damals verließ. So einen Gastwirt habe ich nie wieder kennengelernt.

Dem SV Natendorf wünsche ich alles Gute zum 100-Jährigen, es ist nur schade, dass die damalige Frauenfußballmanschaft nicht erwähnt wurde.

Heike Witt

Uelzen